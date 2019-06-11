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Главой МВД стал Юрий Караев

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  • 11.06.2019, 12:50
  • 14,689
Юрий Караев
Фото: tut.by

Новый министр внутренних дел родом из Северной Осетии.

Министерство внутренних дел возглавил Юрий Караев. До этого он был заместителем министра внутренних дел — командующим внутренними войсками.

Об этом пишет «Звязда».

Напомним, накануне глава МВД Игорь Шуневич, возглавлявший министерство семь лет, ушел в отставку.

Новый министр внутренних дел родом из Северной Осетии. Учился Юрий Караев в Саратовском высшем военном командном краснознаменном училище Внутренних войск МВД РФ им. Дзержинского. В 1987 году получил распределение в Беларусь. Сначала служил в Могилеве, спустя полгода был переведен в минский полк оперативного назначения МВД СССР, известный всем сегодня как бригада спецназа. Участвовал в командировках на Кавказ: Ереван, Баку, Степанакерт, Нагорный Карабах, Агдам.

У Караева большой опыт управления различными спецбригадами. Он был командиром милицейской бригады в Гомеле, командовал милицейским батальоном в Бобруйске, был комбатом в армейской части 3214 Дмитрия Павличенко. В октябре 2008 года Караев как раз сменил скандально известного Павличенко на посту командира 3-й отдельной Краснознаменной бригады специального назначения внутренних войск министерства внутренних дел Беларуси. Прежде чем заступить на эту должность, Караеву около двух месяцев пришлось покомандовать столичным ОМОНом. В 2009 году он занял должность первого заместителя начальника оперативной и боевой подготовки внутренних войск МВД.


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