В Беларуси изобрели уникальную тест-систему для аллергиков 2.05.2024, 19:44

Определяет 200 аллергенов за раз.

Ученые Института биофизики и клеточной инженерии разработали уникальный метод для диагностики аллергии. Об этом рассказали в эфире телеканала СТВ.

Чиповая тест-система может выявить сразу 200 аллергенов за раз, причем относительно быстро. Особенность – все аллергены актуальны именно для нашей зоны, поэтому разработка лучше зарубежных аналогов.

Тест-система способна определять пищевые, пыльцевые, эпидермальные и другие довольное редкие аллергены.

Как работает тест

На специальную подложку нанесено сразу 200 аллергенов, к ним добавляется сыворотка пациента. Если есть реакция, то можно понять причину аллергии.

Ученые объяснили, что аллергикам в первую очередь необходимо знать, есть ли среди аллергенов особо «неприятные», которые могут вызвать острые реакции и угрожать жизни человека.

Актуален такой чип и для детей: он поможет выявить, перерастет ли ребенок аллергию или заболевание будет развиваться в более опасную форму.

Когда аллергикам бояться

В Беларуси от поллиноза (сезонной аллергии) страдает около 30 тыс. человек, примерно столько же пациентов с бронхиальной астмой. Но потенциальных астматиков в стране может быть в разы больше. По международной статистике, на одного выявленного пациента с бронхиальной астмой приходится пять и более человек с необнаруженной болезнью.

О пиках обострения поллиноза рассказал специалист по детской аллергологии Минздрава Дмитрий Буза. Всего их три, и приходятся они на период с апреля по октябрь.

С апреля по май стоит быть осторожным из-за пыления деревьев. До середины июля следует обходить стороной поля, ведь высока концентрация пыльцы злаковых. У сорных растений также проходит пыление, оно может длиться вплоть до октября.

Также Буза уточнил, что сезонную аллергию может вызвать даже плесень.

«Симптомы чаще всего напоминают банальную вирусную инфекцию, потому что чаще всего страдают нос, глаза, но не исключены поражения органов дыхания», – подчеркнул специалист.

Аллергикам уже приходится несладко. По данным Бузы, с середины марта в медучреждения приходит все больше людей с атопическим дерматитом (кожной аллергией) и респираторной аллергией (органов дыхания).

Он напомнил, что подобные заболевания лечатся путем приема антигистаминных препаратов, которые можно купить в Беларуси без рецепта.