«Узнали о беременности жены и купили билеты» 17.05.2024, 12:54

Белорус рассказал о своем пути к американской мечте.

Белорус Сергей Степура рассказывает в тиктоке о своем с любимой пути к американской мечте. Когда узнали, что в скором времени их станет трое, то решились на эмиграцию в США. Вместе с беременной женой Сергею пришлось даже две недели жить буквально на мосту.

На то, чтобы добраться из Беларуси в Америку, семье понадобилось около 8 тысяч долларов. В видео Сергей рассказывает, что, как только они с женой узнали о беременности, то сразу продали машину, собрали все свои сбережения и купили билеты.

Маршрут получился сложный. Из Беларуси будущие родители поехали в Россию, оттуда вылетели на Кубу.

— Все билеты мы покупали через турагентство. Тур на Кубу нам стоил 3 тысячи долларов. Если бы летели не туром, можно было бы до Мексики долететь за 2 тысячи на то время. У нас до Мексики получилось 5 тысяч.

С Кубы пара улетела в Мексику, где несколько месяцев ждала возможности пройти границу с США. По прилету у молодых людей из восьми тысяч долларов осталось всего три тысячи.

— Мы снимали апартаменты за 300 долларов в месяц. И я еще нашел работу, чтобы зарабатывать на текущие расходы. Платили небольшие деньги, но хоть как-то хватало на проживание, на еду и так далее. А из бюджета мы уже оплачивали аренду.

Сергей отмечает: люди делают такой же путь и с двадцатью, и с сорока тысячами долларов в кошельке. Они снимают в Мексике виллы и искренне надеются, что смогут поймать дату для перехода границы за неделю, в худшем случае за месяц – и спускают в итоге огромные суммы, просто ожидая подходящей возможности.

— Что значит «поймать дату»? Как только вы приезжаете в Мексику, нужно скачать официальное приложение для перехода границы и пройти в нем регистрацию. После нужно заполнить анкету, где обозначаешь всех членов своей семьи, выбираешь пункт пропуска, где будешь переходить границу, а после пытаешься выбрать время — этот процесс и называется «ловить дату». Каждое утро проверяешь, получаешь ли ты приглашение на встречу с офицером, чтобы перейти границу. В случае отказа повторно присылаешь запрос. И так каждый день.

В семье деньги начали заканчиваться через три месяца, поэтому Сергей с женой решили идти на мост Нуэво-Прогресо, чтобы там ждать встречи с офицером по живой очереди.

Под видео, в котором Сергей показывает, как жил вместе с беременной женой прямо на мосту в палатке 2 недели, много возмущенных комментариев. Мужчина объясняет, что такая ситуация произошла потому, что это была реальная возможность все же пройти границу и попасть в США.

Первое время семья планировала жить у своего поручителя в Нью-Йорке, но, как говорит Сергей, не сложилось. Поэтому пришлось срочно искать жилье — пара отправилась в распределительный центр и в итоге заселилась в шелтер гостиничного типа.

Сейчас мужчина ищет работу в Америке, его жена скоро должна родить.