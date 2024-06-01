Миллиардеры с Уолл-стрит поддержали Трампа вопреки вердикту суда 3 1.06.2024, 15:48

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В случае избрания он обещает снизить налоги для богатых.

Число представителей американской финансовой элиты, готовых поддержать кандидатуру Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США, растет на фоне обвинительного вердикта суда присяжных по делу о подлоге финансовой отчетности, растет, сообщает Bloomberg.

Некоторые миллиардеры с Уолл-стрит отвернулись от Трампа после того, как его сторонники штурмовали Капитолий 6 января 2021 года, но теперь вновь становятся на его сторону, пишет агентство. Веской причиной этой поддержки Bloomberg называет деньги: Трамп в случае избрания пообещал снизить налоги для богатых и ослабить регулирование, а его соперник, действующий президент Джо Байден намерен поступить наоборот.

По словам главы частной инвестиционной компании 1789 Capital Омида Малика, который в мае организовал в отеле Pierre на Манхэттене мероприятие по сбору средств на кампанию Трампа, обвинительный вердикт «окажет менее чем нулевое влияние» на его поддержку. По мнению Малика, мнение других финансистов, участвовавших в этой встрече, также не изменится, каким бы ни был приговор.

В числе тех, кто поддерживает Трампа, — основатель инвестиционной компании Blackstone Group Стивен Шварцман, который входит в число 40 самых богатых людей в мире (его состояние Bloomberg оценивает в $41 млрд) и управляющий хедж-фондом Pershing Square Билл Экман ($2,8 млрд). Джейми Даймон, глава крупнейшего американского банка JPMorgan Chase & Co., на собрании акционеров на этой неделе заявил, что в 2020 году за Трампа проголосовали 74 млн человек, и призвал уважать их мнение. Bloomberg отмечает, что эта риторика отличается от выступления Даймона на предыдущем собрании, «когда события 6 января были еще свежи в памяти».

Сторонники Трампа настаивают, что поддерживают его не только из-за обещания по налогам для богатых. Некоторые заявляют, что обеспокоены «растущей терпимостью к антисемитизму» среди демократов после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и последующих военных действий в секторе Газа. Об этом, в частности, сказал Шварцман, по мнению которого, экономическая, иммиграционная и внешняя политика действующей власти «ведет страну в неправильном направлении». «По этим причинам я планирую проголосовать за перемены и поддержать Дональда Трампа на посту президента», — цитирует его Bloomberg.