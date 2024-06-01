Newsweek: Удары ВСУ по РФ могут оказаться критическими для Москвы 1 1.06.2024, 15:12

3,536

Российское наступление под угрозой срыва.

Украина столкнулась с трудностями в отражении наступления российских войск на северо-востоке Харьковской области, что вызвало опасения по поводу возможных новых прорывов ВС РФ на других участках фронта. Однако удары западным оружием по территории России, которые одобряют все больше стран, окажут критическое воздействие на наступление россиян. Об этом говорится в материале Newsweek.

Авторы публикации обратили внимание на анализ специалистов Института изучения войны (ISW), которые отметили, что растущее число одобрений со стороны западных стран на использование Киевом современного оружия для нанесения ударов внутри РФ будет «играть ключевую роль в защите Украины и будущих контрнаступательных операциях».

К такому выводу эксперты пришли опираясь на тот факт, что украинские силы не могли атаковать военные цели россиян на территории РФ перед началом наступления на Харьковскую область

«У нас была информация перед последним российским наступлением под Харьковом, о том, что они собирают свои войска, об их оборудовании, но мы ничего не могли сделать», — заявил зампред комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

По его словам, из-за отсутствия одобрения западных столиц бить по территории РФ, украинские вооруженные силы не смогли предотвратить это нападение, в результате которого было потеряно несколько населенных пунктов в Харьковской области.

Аналитики ISW добавили, что Россия продолжит извлекать выгоду из ситуации, при которой ВСУ не могут атаковать ее территорию, поэтому США и другие страны НАТО, чье оружие поставляется в Украину, должны разрешить обороняющейся стороне наносить удары по всем законным военным целям в оперативном и глубоком тылу РФ.

Напомним, российские лидеры неоднократно заявляли о намерении уничтожить все западное оборудование и персонал в Украине, предупреждая о рисках ядерной войны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил западные страны в провокациях и эскалации напряженности, заявив, что это приведет к значительным последствиям для интересов этих стран. А зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в соцсетях, что 11 стран, которые отменили запрет ударов по РФ, пострадают от ядерной бомбардировки, которую им устроит Москва.