Жителю Кобрина дали 10 суток за стоявшую на полке книгу Владимира Орлова 12 1.06.2024, 15:21

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Милиция узнала о ней по доносу.

Жителю Кобрина дали 10 суток за стоявшую на полке книгу белорусского писателя и историка Владимира Орлова. В суде мужчина вину отрицал. Он настаивал: никакого «экстремизма» он распространять не планировал, книгу никому не показывал и вообще забыл о том, что она у него когда-либо была.

Однако суд с такими доводами не согласился: раз издание стояло на полке, значит «публично демонстрировалось» (ее могли увидеть «как минимум члены семьи»), а раз «публично демонстрировалось», значит «распространялось». Подробности административного дела приводятся в постановлении, которое было опубликовано в банке судебных решений, обратило внимание «Зеркало».

Милиция узнала о наличии в доме жителя Кобрина «экстремистской» книги по доносу. Кто написал кляузу, в протоколе не указано. После поступления информации сотрудники Кобринского РОВД приехали по месту жительства мужчины для «осмотра домовладения».

«При осмотре жилища на первом этаже дома в книжном шкафу в открытом доступе им в глаза бросилась книга «Айчына: дзіцячая гісторыя. Ад Рагнеды да Касцюшкі», которая вызвала подозрение», — сообщается в постановлении.

Бдительные сотрудники сверились с республиканским списком экстремистских материалов и установили, что данное издание внесено в запрещенный перечень. После этого они проверили ноутбук и телефон владельца книги, но там ничего подозрительного не нашли.

В итоге мужчину задержали и составили протокол по ч.2 ст. 19.11 КоАП (хранение с целью распространения информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов).

В судебном заседании владелец книги вины не признал. Он подчеркнул, что решением суда Центрального района Минска в «экстремистский» перечень было включено второе издание «Айчыны: маляўнічая гісторыя. Ад Рагнеды да Касцюшкі», а у него дома на полке лежало первое.

Книгу ему подарили на 60-летний юбилей. Он поставил ее в шкаф, «как подарок, где хранил без цели распространения», читать он ее никому не давал, а со временем и вовсе забыл, что такая литература у него есть.

«Членам его семьи — жене и дочери данная книга не представляет интереса», — подчеркивается в постановлении.

Однако суд Кобринского района с этим доводом не согласился. Там посчитали аргументы «несостоятельными», так как «сам факт размещения и хранения такой информации в открытом доступе в книжном шкафу был направлен на публичную демонстрацию и на ознакомление как минимум членов семьи».

На довод кобринчанина о том, что «экстремистским» было признано только второе издание книги, а не первое суд также нашел, что возразить.

«Данный довод опровергается сведениями издательства, поскольку во исполнение решения суда Центрального района Минска от 18 октября 2022 года было уничтожено как второе, так и первое ее издание, из чего следует, что указанные издания были идентичны, кроме того, при втором издательстве книги в ней не указана информация о том, что второе издание дополнено, доработано либо изменено, его название и количество страниц во втором издании не изменено, в связи с чем суд приходит к выводу, что первое издание является идентичным второму и является экстремистским материалом», — заключил суд, не пояснив при этом, как обычный белорус мог узнать, какие именно издания «экстремистской» книги уничтожило издательство, чтобы избежать протокола.

В итоге мужчину признали виновным и назначили десять суток ареста. Книгу конфисковали.