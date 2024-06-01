Вечер в хату! 2 Игорь Эйдман

1.06.2024, 14:53

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Путин ждал Трампа как манны небесной.

Путинские ждали прихода Трампа к власти буквально как манны небесной. Пропагандисты сладко пели: вот придет барин, то есть Трамп и сдаст нам Украину. А еще он снимет с нас санкции - добавляли к этому олигархи (Дерипаска у себя в телеграме, например). И вот присяжные признали Трампа виновным по всем пунктам обвинения на первом же из четырех, идущих против него уголовных процессов. Скоро будет первый приговор. Трамп запросто может сесть уже в июле. Его и без того сомнительные шансы на Белый дом становятся совсем призрачными. Ближайшие годы он может провести не в овальном кабинете, а в квадратной камере.

Будут потом они с Путиным между камерами в нью-йоркской и гаагской тюрьмах малявами обмениваться.

- Хелло, Вова! Вечер в хату!

- Здорово, Доня! Чифирок в сладость! Что у вас сегодня на обед?

- О, прекрасный обед! Двойной гамбургер, с жаренным луком, картошкой и толстым куском свинины. Прелесть - жир аж сочится.

- Везет тебе. А меня голландцы который день ихней постной селедкой мучают.

Игорь Эйдман, «Телеграм»