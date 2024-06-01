В Минске перестанут использовать краску для нанесения разметки на дорогах 1 1.06.2024, 15:52

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Вот что делают взамен.

В Минске дорожники будут постепенно отказываться от эмалевых красок и переходить на пластик при нанесении разметки. Это должно увеличить износостойкость дорог и улучшить видимость для водителей, рассказывает БелТА.

Дорожную разметку в Беларуси обновляют каждый год — как правило, это происходит весной, после наступления теплой погоды. В 2024-м, как сообщается, выполнено уже 60% от запланированного ремонта.

При этом объемы разметки из пластика холодного и горячего нанесения значительно увеличились по сравнению с прошлым годом (насколько — не уточняется).

— Достоинствами [таких материалов] являются хорошая видимость, высокая износостойкость, экономичность нанесения и устойчивость к реагентам, — прокомментировал начальник коммунального унитарного предприятия «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Мингорисполкома» Вячеслав Савич.

По словам спикерпа, полностью отказываться от краски столица пока не планирует. Однако он отметил, что если опираться на мировой опыт, то понятно, что Минск будет «постепенно уходить от использования эмалей».