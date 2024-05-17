Россия уже проиграла 2 Дмитрий Чернышев

17.05.2024, 13:20

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Украина выстояла даже при минимальных поставках.

Путинские пропагандисты постоянно сообщают о новых победах на фронте — уничтожено, сожжено, разрушено, захвачено… Украинская сторона постоянно пишет о проблемах на фронте — не хватает, совсем мало осталось, на десять залпов отвечаем только одним…

Из этого у наблюдателей может сложиться впечатление, что РФ постепенно выигрывает войну. Смотрите — ведь истории с обеих сторон сходятся. На самом деле нужно понимать, что причины таких сообщений противоположны. И дело тут не в «тумане войны».

Путинские генералы вынуждены постоянно врать и умножать украинские потери на десять. Они посылают тысячи и тысячи российских солдат на верную смерть ради захвата очередной лесополосы. Эти «победы» не дают ничего, кроме создания видимости. Идя с такой черепашьей скоростью вперед, Россия проигрывает войну, стачивая все свои силы об украинскую оборону. Но генералам надо прикрыть свою задницу.

Постоянные заявления украинской стороны о нехватке всего на фронте направлены прежде всего Западу — дайте скорее оружия и снарядов. Мы держимся из последних сил. И это очень правильная стратегия — для воюющей страны не бывает ничего слишком много. Давайте еще, еще, еще. Нужны миллионы снарядов. Нужны миллионы дронов. Где Пэтриоты, где АТАКМС, где самолеты?

Стратегически Россия эту войну уже проиграла. Украина смогла выстоять даже при минимальных поставках западного оружия. А сейчас у РФ не осталось вообще шансов на победу. И никакие перестановки кроватей в борделе российского Совбеза ситуацию не изменят

Украине — победу!

России — свободу!

Дмитрий Чернышев, Telegram