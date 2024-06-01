«Дедушка продал квартиру, но забыл про внука» 1 1.06.2024, 13:46

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Риэлтеры в Минске рассказали о необычных ситуациях во время сделок с недвижимостью.

Вчера в Минске прошла Республиканская конференция для руководителей агентств недвижимости. Ее организатором выступило общественное объединение «БелАН». В мероприятии поучаствовали около 100 агентств со всей страны.

Журналисты realt.by побывали на встрече с риэлтерами и рассказали, что там обсуждалось.

Как выписать человека из квартиры, если он уехал за границу?

Особый интерес у представителей агентств недвижимости вызвало обсуждение практических ситуаций − снятия с регистрационного учета в судебном порядке и прочих. С докладом по этой тематике выступила Лариса Мершкова из Минской городской коллегии адвокатов.

− Сейчас наиболее частая ситуация — это когда гражданина нет в стране, а его надо снять с регистрационного учета. Здесь судебный спор заключается в доказывании, что данные граждане добровольно покинули квартиры и убыли на постоянное место жительства в другое место. Какие доказательства могут быть представлены? Это — справка с места работы за границей, договор купли-продажи о покупке жилья за пределами РБ, либо справка об учебе и так далее. В случае если суд находит основания достаточными, то суд принимает решение в пользу истца (нового собственника квартиры). С таким решением собственник идет в паспортный стол и снимает бывшего жильца с учета.

Еще одна распространенная ситуация − если член семьи собственника зарегистрирован, проживает в квартире и не хочет ее покидать, а собственник решил это жилое помещение продать. Тогда собственник может приобрести (на свое имя или на имя своего родственника) комнату в том же самом населенном пункте, где находится квартира. Приобретя такое жилое помещение, он может обратиться в суд с иском о выселении данного гражданина. Что касается выселения бывшего супруга или супруги, бывшей невестки, бывшего зятя, то их выселение может производиться без предоставления другого помещения. В таком случае их можно выселить через суд. При этом бывшие родственники не должны иметь права собственности на это жилье, не должны участвовать в его приватизации или иметь льготных кредитов, связанных с данным помещением.

К слову, специалист отметила, что в последнее время сложнее снять с регистрационного учета молодых людей в возрасте до 27 лет, если они находятся на воинском учете или в розыске по линии военкомата. В таком случае в утрате права пользования жилым помещениям могут отказать. Также могут отказать в исках, связанных с выпиской из квартиры несовершеннолетних (даже если будут предоставлены доказательства их проживания их за границей), поскольку в этом случае могут быть нарушены права детей.

«Покупатель уже сделал ремонт в квартире, но выяснилось, что сделка признана недействительной»

О реальных страховых случаях и практике выплаты страхового возмещения собравшимся рассказала представитель «Белгосстраха» Наталья Юрченко.

Оказывается, с 2006 года было всего 11 случаев (вместе с возвратами страховых взносов — 101 случай), когда «Белгосстрах» осуществил страховые выплаты в связи с тем, что риэлтерская организация причинила вред потребителю. Про один громкий случай с самой крупной выплатой за последние годы специалист рассказала подробно.

Так, в 2018-м году в агентство недвижимости Минска обратились продавец и покупатель. Пожилой мужчина продавал квартиру, где был зарегистрирован он, его разведенный сын и несовершеннолетний внук (который на тот момент проживал с матерью в другом месте). После сделки, когда покупатель вселился в квартиру и даже сделал там ремонт, он решил выписать через суд несовершеннолетнего ребенка (так как бывшие собственники этим вопросом так и не озаботились). Однако на суде выяснилось, что бывшая жена сына собственника подала встречный иск о признании сделки недействительной, поскольку при совершении сделки отец действовал не в интересах ребенка, а согласие от матери ребенка он не получал. Узнав об этом, покупатель обратился в суд с иском уже против риэлтерской компании и взыскании убытков. Ведь получается, он вынужден вернуть купленную жилплощадь.

Несмотря на то, что риэлтер не мог знать о споре между бывшими супругами, суд пришел к выводу, что риэлтерская компания исполнила свои обязательства ненадлежащим образом и постановил взыскать с нее убытки в виде расходов потребителя на приобретение квартиры. Данную сумму (это — 166 тысяч рублей) потребителю выплатила страховая компания.

Дедушка же, в итоге, остался и с квартирой, и с деньгами от продажи. Правда, их, возможно, придется вернуть. Специалист отметила, что страховщики все еще ведут работу по взысканию с недобросовестного продавца полученных денежных сумм.

Также риэлтеры обсудили «Партнерские продажи» и работу в условиях постановления Совмина № 754, узнали об особенностях взаимодействия нотариусов с риэлтерскими организациями и законодательства в сфере защиты персональных данных при оказании риэлтерских услуг.