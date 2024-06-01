На видео попало, как мужчину убило молнией в Подмосковье 1 1.06.2024, 13:13

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Вчера российскую столицу накрыл мощный грозовой фронт.

В пятницу, 31 мая, российскую столицу накрыл мощный грозовой фронт. Его случайной жертвой стал 63-летний мужчина, в которого угодила молния в подмосковном районе Балашиха. Трагический инцидент попал на камеру наружного видеонаблюдения.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, видно, как во время грозы пожилой мужчина шёл под зонтом по тротуару, приближаясь к пешеходному переходу в торгового центра «Глобус» на шоссе Энтузиастов. В этот момент в него ударил разряд молнии, пережить который он не смог 0 приехавшим на место ЧП медикам оставалось лишь констатировать смерть полого человека.

Тем временем в соцсетях и местных пабликах появились видео, на которых запечатлены последствия мощного ливня в российской столице. Судя по кадрам, в некоторых районах Москвы в очередной раз случился настоящий потоп — машины оказались в воде по капот, добираться домой жителям некоторых районов приходилось вечером едва ли не вплавь.