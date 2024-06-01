Переговоры США и Китая: Reuters раскрыло неизвестные детали 1 1.06.2024, 13:38

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Глава Пентагона четко предупредил Пекин.

Министр обороны США Ллойд Остин встретился со своим китайским коллегой Дун Джунем. Американский чиновник заверил, что несмотря на войну в Европе, Вашингтон не отказывается от своих партнеров в Азии.

«Несмотря на эти исторические столкновения в Европе и на Ближнем Востоке, Индо-Тихоокеанский регион остается нашим приоритетным театром военных действий. Позвольте мне четко заявить: США могут быть в безопасности только в том случае, если в безопасности будет Азия. Именно поэтому США уже давно сохраняют свое присутствие в этом регионе», - цитирует Остина издание Reuters.

Глава Минобороны США подчеркнул важность альянсов в регионе.

«И мирное разрешение споров путем диалога, а не принуждения или конфликта. И уж точно не путем так называемого наказания», - упрекнул он Китай.

В ответ китайский генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн заявил, что индо-тихоокеанская стратегия США направлена на то, чтобы «внести раскол, спровоцировать конфронтацию и подорвать стабильность».

«Она служит лишь эгоистичным геополитическим интересам США и противоречит историческим тенденциям и общим стремлениям стран региона к миру, развитию и беспроигрышному сотрудничеству», - сказал Цзин, заместитель начальника Объединенного штаба Центральной военной комиссии Китая.

Дун предупредил Остина, что США не должны вмешиваться в дела Китая с Тайванем, сообщил представитель министерства обороны У Цянь.