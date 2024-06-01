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Над Черным морем замечен уникальный «гость»

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  • 1.06.2024, 13:54
  • 6,434
Над Черным морем замечен уникальный «гость»

Готовится удар по войскам РФ в Крыму.

У оккупированного Крыма ведет разведку БПЛА-разведчик Global Hawk Военно-воздушных сил США.

В ближайшие дни, предположительно, Украина нанесет очередной массированный удар по военным целям в оккупированном Крыму.

Об этом свидетельствует появление в Черном море разведывательного борта ВВС США.

Внимание на борт обратил ресурс «Крымский ветер», отслеживающий ситуацию на оккупированном полуострове.

На рассвете 1 июня над Черным морем вел патрулирование разведывательный беспилотник Global Hawk ВВС США под позывным FORTE16.

Взлетев с базы НАТО Сигонелла на Сицилии, он приблизился к южному побережью Крыма.

«Задача такого БПЛА – вскрытие районов ПВО и сбор данных о том, как ВС России реагируют на боевые ситуации», - отметил ресурс.

Он также напомнил, что западные разведки предоставляют Украине информацию о военных целях РФ на оккупированных территориях в режиме реального времени.

Вероятно, в ближайшие дни стоит ожидать нового массированного удара Украины по полуострову.

«Завтра или в ближайшие дни будет удар по оккупационной группировке в Крыму», - отметил украинский журналист и военный обозреватель Александр Кушнарь.

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