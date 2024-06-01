закрыть
1 июня 2024, суббота, 14:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Обвинительный приговор Трампу обвалил акции его компании

  • 1.06.2024, 14:27
Обвинительный приговор Трампу обвалил акции его компании

Сколько потерял экс-президент США?

Цена акций компании экс-президента США Дональда Трампа резко упала. Это произошло на следующий день после того, как присяжные вынесли обвинительный приговор по делу о фальсификации финансовой отчетности, сообщает Bild.

Акции Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG), которая управляет социальной сетью Truth, рухнули на 5,3%. В денежном эквиваленте это составило 314 миллионов долларов.

Некоторые аналитики связали такой обвал именно с обвинительным приговором.

— Торговля была частично основана на новостях о Трампе, — сказал Мэтью Таттл, генеральный директор Tuttle Capital, компании-эмитента биржевых фондов.

Напомним, на днях экс-президента США Трампа признали виновным в фальсификации финансовой отчетности.

Приговор экс-президенту будет оглашен 11 июля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин