Обвинительный приговор Трампу обвалил акции его компании 1.06.2024, 14:27

Сколько потерял экс-президент США?

Цена акций компании экс-президента США Дональда Трампа резко упала. Это произошло на следующий день после того, как присяжные вынесли обвинительный приговор по делу о фальсификации финансовой отчетности, сообщает Bild.

Акции Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG), которая управляет социальной сетью Truth, рухнули на 5,3%. В денежном эквиваленте это составило 314 миллионов долларов.

Некоторые аналитики связали такой обвал именно с обвинительным приговором.

— Торговля была частично основана на новостях о Трампе, — сказал Мэтью Таттл, генеральный директор Tuttle Capital, компании-эмитента биржевых фондов.

Напомним, на днях экс-президента США Трампа признали виновным в фальсификации финансовой отчетности.

Приговор экс-президенту будет оглашен 11 июля.