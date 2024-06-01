Обвинительный приговор Трампу обвалил акции его компании
- 1.06.2024, 14:27
Сколько потерял экс-президент США?
Цена акций компании экс-президента США Дональда Трампа резко упала. Это произошло на следующий день после того, как присяжные вынесли обвинительный приговор по делу о фальсификации финансовой отчетности, сообщает Bild.
Акции Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG), которая управляет социальной сетью Truth, рухнули на 5,3%. В денежном эквиваленте это составило 314 миллионов долларов.
Некоторые аналитики связали такой обвал именно с обвинительным приговором.
— Торговля была частично основана на новостях о Трампе, — сказал Мэтью Таттл, генеральный директор Tuttle Capital, компании-эмитента биржевых фондов.
Напомним, на днях экс-президента США Трампа признали виновным в фальсификации финансовой отчетности.
Приговор экс-президенту будет оглашен 11 июля.