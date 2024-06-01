Белорусам предложили в банке «бесконечную карту» 3 1.06.2024, 14:11

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Это как?

С 1 июня «Беларусбанк» предложил своим клиентам новый кредитный продут под названием «Бесконечная карта». Оформить карту банк предложил бесплатно и пообещал не брать денег за обслуживание.

Как пояснили в «Беларусбанке», «Бесконечная карта» (представляет собой международную кредитную карточку Visa Classic) позволяет открыть возобновляемую кредитную линию на срок до 8 лет или невозобновляемую кредитную линию на срок до 6 лет. В первом случае погашать основной долг по кредиту необходимо будет лишь через 3 года после заключения договора, во втором — по прошествии 12 месяцев. В течение этого периода оплачивать нужно будет только проценты по кредиту. Также «Бесконечная карта» предполагает гибкие условия грейс-периода.

Грейс-период — это льготный период, когда проценты за пользование кредитными средствами не начисляются вовсе или их величина существенно ниже базовой ставки. В данном случае — от 0,0001% до 11% при обычной ставке от 13,75% до 14,25%.

Выбрать условия и продолжительность грейс-периода клиента предложили самостоятельно:

1 месяц – 0,0001 % годовых;

2 месяца – 4 % годовых;

3месяца – 7 % годовых;

4 месяца – 9 % годовых;

5 месяцев – 11 % годовых;

По истечении грейс‑периода платить по кредиту нужно будет по фиксированной ставке, рассчитываемой по следующей формуле: ставка рефинансирования Нацбанка + 4,75 (или 4,25) процентных пункта (в зависимости от способа оформления кредита).

Сколько денег могут дать по «Бесконечной карте»?

Заявку на «Бесконечную карту» можно оформить как в отделении самого банка, так и без посещения банка — через приложение M-Belarusbank, интернет-банкинг или непосредственно на официальном сайте банка. Однако, для заключения самого кредитного договора все равно придется идти в банк.

Минимальная сумма, на которую можно открыть кредит «Бесконечная карта» — 100 рублей. А вот максимальный размер кредита, как следует из официальной информации на сайте банка, ограничивается только пределами платежеспособности человека.

При этом оформить кредит могут также физические лица, осуществляющие предпринимательскую, ремесленную либо иную деятельность, не требующую регистрации в качестве ИП. В этом случае максимальный размер кредита не должен превышать 600 базовых величин (на сегодняшний день это 24 тыс. рублей).