Монгольский холуй 1 Павел Бондаренко

1.06.2024, 13:21

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История предателя Александра.

Время от времени они там о каком-то «братстве» рассказывают. Ну что ж, ловите. Такого вам все еще в школе не расскажут. «Братство» по-московски.

31 мая 1223 г. монгольские войска под командованием полководцев Субедея и Джебе победили в битве русско-половецкие войска на реке Калка. Сейчас не будем о причинах, ходе и последствиях той битвы. Сейчас об одной небольшой темке.

В той битве в соответствии с решением княжеского съезда в Киеве, должна была принять участие и дружина Новгородского (бывшего Переяслав-Залесского) князя Ярослава Всеволодовича и его сына князя Александра, известного в истории как Невский. Они и взяли бы. Если бы не опоздали. Ведь бывает так, что войско чье-то на битву опаздывает, правда?

Известие о разгроме князей Руси на Калке застало Ярослава Всеволодовича и Александра Ярославича на гулянке в Чернигове, где они совершили несколькодневную остановку. Бывает же так, что кони устали, верно? Коням тоже иногда нужен отдых. Лошади ведь не виноваты?

– Ну что ш, сочувствую, – сказал князь Ярослав и вернул домой.

– Ну, что ш, – сказал его сын Александр, будущий Невский (да знаю я, знаю о его вероятном возрасте на тот момент) и вернул в свою вотчину.

А потом случилось так, что во время нашествия монголов уже на саму Русь, весной 1238 г. им откуда-то стало известно расположение лагеря Юрия Всеволодовича, князя Владимиро-Суздальского. Бывает ведь так, что сорока на хвосте приносит информацию, правда?

Как результат, дружина Юрия неожиданным ударом была разгромлена, сам князь убит, а ярлык на княжение во Владимире немедленно получил его родной брат Ярослав Всеволодович, отец Невского. «И чего бы это такая милость от монголов» – до сих пор ломают себе головы историки. До сих пор ищут того, кто предал князя Юрия. Ну, не мог же родной брат это сделать, верно?

А потом стало известно, что Александр Невский оказался кровным (!) братом наследника ханского престола царевича Сартака и официальным названным сыном самого хана.

Служил им верой и правдой, выжигая целые города, которые осмеливались оказать хоть какое-то сопротивление захватчикам.

За свою верность был щедро вознагражден ханом Берке – получил порцию яда, от которого и умер по дороге из Золотой орды домой.

Такие вот «братья» выросли на Залесье. Даже плакать от умиления хочется.

К слову: потом об Александре Невском понаписали много вранья. Якобы он получил свою фамилию из-за победы над шведами на Неве. Это наглая ложь – не было никакой битвы и соответственно победы. Вроде бы он победил огромное войско немецких рыцарей на Чудском озере (т.н. «Ледовое побоище») – и здесь московские летописцы немного приврали: не было никакого огромного немецкого войска, и даже советские археологи ничего на том месте, где якобы было «побоище» не нашли.

Зато этот предатель, зверюга, монгольский холуй и лжец канонизированный РПЦ как святой благоверный ЗА ПРАВЕДНУЮ ЖИЗНЬ…

Павел Бондаренко, «Фейсбук»