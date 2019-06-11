«Мы поднялись и отстояли то, что хотели!» 11.06.2019, 14:29

Фото: Евгений Ерчак / TUT.BY

Жители Слуцкого района остановили строительство завода на своей земле.

Это не первая попытка столичного бизнесмена Олега Витеня зайти на слуцкие земли. В 2015 году он уже пробовал построить производство по очистке нефтепродуктов, но местные жители возмутились. Попытка запустить аналогичный бизнес была еще в Новополоцке — тоже не сложилось. И вот спустя несколько лет Витень снова решил: предприятие должно быть в Слуцком районе. Но местные жители считают его «экологической катастрофой», пришли на общественное обсуждение, и местная власть их поддержала! Как это было — в репортаже tut.by.

— Конечно, мы верим, что можем что-то изменить, — говорят женщины, которые быстро идут по центральной улице деревни Покрашево Слуцкого района.

В понедельник вечером жизнь здесь кипит: люди спешат в актовый зал уксусного завода. Кто-то приходит семьями, а некоторые приехали целой командой из соседних деревень. То, что общественное обсуждение об оценке воздействия на окружающую среду будущего предприятия для местных важно, становится понятно сразу. С каждой минутой в актовом зале все меньше и меньше свободных мест.

Люди рассаживаются, говорят: обычно сюда приходят по праздничному поводу, но сегодняшний день — исключение. Они хотят услышать про «странное» производство, которое планирует открыть минский бизнесмен Олег Витень. На бывшем военном полигоне недалеко от деревни Адамово он хочет построить производство по очистке нефтепродуктов. Планируется, что каждый год сюда будут привозить 15 тонн отходов 3−4-го класса опасности и очищать их специальными бактериями. Мол, все биологически безопасно, никакого вреда окружающей среде.

Некоторые семьи на общественное обсуждение пришли с детьми. Несмотря на шум, малыши быстро уснули

Фото: Евгений Ерчак / TUT.BY

— Мы будем отстаивать природу, чистоту и экологию! — говорят женщины, которые приехали на собрание из деревни Павловки. — У нас красивая природа, вкусная вода, зачем нам грязь и радиация? Рядом есть детский санаторий «Солнышко», река Случь и даже ЛТП.

«Местный чиновник: «Мнение жителей деревень много значит и дорого стоит»

За пять минут до начала общественного обсуждения свободных мест уже нет, а желающих все больше и больше. Из-за сцены выносят дополнительные стулья, быстро выставляют один ряд.

— Здравствуйте, уважаемые товарищи! — обращается ко всем Николай Пенязь, заместитель председателя Слуцкого районного исполнительного комитета по архитектуре и строительству.

Он докладывает: сегодня на собрании присутствуют 104 человека, накануне в райисполком поступило четыре письма от местных жителей и общественной организации «Экодом» с просьбой устроить общественное обсуждение. Еще 234 местных жителя из деревень Павловка, Адамово, Вежы, Замостье, Покрашево, Жилинброд обратились с коллективным письмом с просьбой «предотвратить экологическую катастрофу на нашей земле».

По словам Николая Пенязя, мнение людей для райисполкома очень важно

Фото: Евгений Ерчак / TUT.BY

— Мнение жителей деревень много значит и дорого стоит, — отмечает Николай Пенязь перед тем, как предоставить слово эксперту.

К трибуне вышел Виктор Музыкин, завсектором гидроэкологических обоснований РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов», который должен был рассказать людям про воздействия будущего предприятия на окружающую среду. Пока он читал доклад про «источник вторичного загрязнения», «природные условия полигона», «оценку воздействия», терпение присутствующих лопнуло.

В зале не было свободных мест

Фото: Евгений Ерчак / TUT.BY

— Что за ересь он несет? Не надо читать нам лекцию по химии! Просто скажите, почему вы выбрали наш регион? — стали кричать люди с мест, обращаясь к Виктору Музыкину.

— Потому что других нет, — ответил Виктор Павлович.

Эксперт: «Возьмите кувалду и дайте им по голове!»

Еще через некоторое время деревенские выдвинули требование: эксперт должен донести свою мысль за десять минут и четко, а не «переливать из пустого в порожнее».

— Это настоящий бандитский налет! Вы за или против (строительства. — Прим. ред.)? — не унимался зал.

— Прекратите эти высказывания, я не могу сосредоточиться! Я попрошу, — обратился эксперт к заместителю райисполкома, — возьмите кувалду и дайте им по голове!

Люди не хотели слушать лекцию Музыкина, они требовали ответы на конкретные вопросы

Фото: Евгений Ерчак / TUT.BY

Зал возмутился, засвистел, начал шуметь и галдеть.

— Виктор Павлович, попрошу вас выбирать выражения, — сделал замечание Николай Пенязь.

Доклад эксперта сводился к тому, что никакой экологической катастрофы не будет, если на бывшем военном полигоне появится такое производство по очистке нефтепродуктов. Главное, чтобы специалисты мониторили ситуацию.

— А как быть с водой? Она куда пойдет? К нам в колодцы? — спрашивали деревенские жители.

Практически с первых минут обсуждения люди стали эмоционально задавать вопросы

Фото: Евгений Ерчак / TUT.BY

— Подземные воды будут откачивать и не использовать, — отвечает Музыкин.

— Кто за этим проследит? А как быть с испарениями? <…> Мы с вами быстрее сдохнем, вы загадите нашу землю, а потом свалите! А мы будем на лекарствах.

«Вы у себя на родине такое постройте!»

В зале с каждой минутой становилось горячее, люди обрывали общие рассуждения и требовали дать ответы на конкретные вопросы.

— Мы уже поняли, что это прекрасные бактерии. Но скажите, почему нужно делать такой длинный путь, чтобы везти сюда 15 тонн нефтепродуктов? Пусть где загрязнили их, там и очищают! — предложение Натальи Лихтарович присутствующие встретили аплодисментами.

Вопрос от Натальи Лихтарович встретили аплодисментами

Фото: Евгений Ерчак / TUT.BY

— Такое производство не поставишь на каждом месте, — говорит эксперт Музыкин. — Вот выбрано это место, оно практически согласовано.

— Кто его согласовал? — снова зашумел зал.

— Честно скажите, есть такое производство где-нибудь в стране? — не унимались местные.

— Да вы должны гордиться! — эмоционально уже отвечал Музыкин.

— Чем? Вы у себя на родине такое постройте!

Жители нескольких деревень добивались от выступающего ответа, кто мог согласовать открытие такого бизнеса в Слуцком районе, какое ведомство.

— Ну вы как прокурор! — возмутился эксперт.

Через час бурных обсуждений зал скандировал: «Против! Против!»

Фото: Евгений Ерчак / TUT.BY

— Я здесь просматриваю элементарную коррупционную составляющую, — встал с места мужчина в первых рядах и громко обратился к выступающему.

Некоторые вопросы люди заранее записали на бумаге. Например, знает ли эксперт, что бактерии будут перерабатывать продукт 10 лет? Какая будет изоляция данного производства?

Представитель компании пытался убедить, что за экологию волноваться не стоит

Фото: Евгений Ерчак / TUT.BY

— Скажите, откуда к нам будут завозиться нефтепродукты?

— Из слуцкой котельной, — говорит Латышев.

Через час бурных обсуждений зал скандировал: «Против! Против!» Ни Музыкина, ни Латышева уже никто не хотел слушать. Деревенские открыто говорили: они не хотят, чтобы на их землях ставили эксперимент. Тем более таких предприятий в стране нет.

«Когда рухнул Чернобыль, нам говорили, что малые дозы радиации даже полезны»

— Я сегодня подготовился и хочу сказать категорическое «нет»! — начал зачитывать свою речь с листа местный житель Александр Рыбак. — Наша территория еще не отошла от Чернобыля. <…> Не знаю, Олег Александрович (он обращается к бизнесмену Витеню, которого нет в зале. — Прим. TUT.BY), где ваша малая родина. <...> Но нам, жителям окрестных деревень и всей Случчины, не безразлично, чтобы наши дети и внуки не страдали от последствий, которых и так много выпало на нашу многострадальную Беларусь. Претворите этот проект в жизнь на своей малой родине. <...> Когда рухнул Чернобыль, нам говорили, что малые дозы радиации даже полезны. А теперь каждый второй мужик ходит с раком простаты, а женщины без груди. Кто за это отвечает?

Александр Рыбак написал свою речь заранее

Фото: Евгений Ерчак / TUT.BY

Через полтора часа заместитель председателя райисполкома предложил перейти к голосованию. 104 человека, а это все присутствующие, проголосовали против строительства производства по очистке нефтепродуктов. «За» руку поднял только один человек, представитель компании Сергей Латышев, но его голос не в счет.

Все присутствующие проголосовали против строительства производства по очистке нефтепродуктов

Фото: Евгений Ерчак / TUT.BY

— Исполком поддерживает наших жителей! Мы тоже против! — заявил Николай Пенязь.

— Спасибо! Спасибо, Николай Павлович! — ликовали местные жители, покидая актовый зал. Они еще долго не расходились по домам.

— Мнение жителей двух сельских советов для нас закон, — уже на улице прокомментировал ситуацию Николай Пенязь.

И к этому моменту подъехал бизнесмен Олег Витень, который, как говорили на обсуждении, «застрял в пробке». Он устроил пресс-конференцию у входа в актовый зал уксусного завода.

Олег Витень (в центре) на общественном обсуждении не был, а потом дал на улице пресс-конференцию

Фото: Евгений Ерчак / TUT.BY

— Люди задают вопросы эмоционально, без аргументов и доверия. Это наша проблема, что мы друг другу не доверяем, — говорит Витень. — Такие производства, которые я предлагаю, должны быть в каждой области, и они будут открываться. <…> Заславскую нефтебазу просят освободить территорию, потому что они в городской черте, а грунт девать некуда, и они обратились ко мне с просьбой. Так появился заказчик. Конечно, проект будет реализовываться дальше, потому что в этом производстве есть заинтересованность государственных органов.

— Ничего здесь не будет! — бурно реагируют деревенские жители. — Мы поднялись и отстояли то, что хотели!