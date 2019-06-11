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Плохие прогнозы: Лукашенко собрался разогнать Белгидромет

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  • 11.06.2019, 16:08
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Правитель заявил, что «такой Гидрометцентр нам не нужен».

Лукашенко недоволен тем, как справляется со своими обязанностями Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет), передает interfax.by.

"С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен", - заявил Лукашенко, рассматривая кадровые вопросы во вторник.

"Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий", - заметил правитель.

"Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться", - добавил он.

Ранее Лукашенко уже выступал с критикой качества прогнозов погоды, которые делает Белгидромет. Так, в 2017 году при назначении нового главы Минприроды, правитель заявил, что "их (Белгидромета – прим.) прогнозы порой не то что читать... Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали".


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