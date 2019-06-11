В Минске пропала 68-летняя гражданка Израиля 4 11.06.2019, 18:55

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Ирина Грудницкая 10 июня вечером ушла из дома и не вернулась.

В Минске ищут 68-летнюю гражданку Израиля Ирину Грудницкую, которая 10 июня вечером ушла из дома и не вернулась. В поисково-спасательном отряде "Ангел" сообщают, что женщина недавно переехала в Минск вместе с мужем, чтобы остаться здесь жить. Сама Ирина Грудницкая (Пысько) является уроженкой Беларуси, передает euroradio.fm.

Вечером 10 июня она ушла, пока мужа не было дома, и до сих пор неизвестно, где женщина находится. Волонтеры "Ангела" отмечают, что у пропавшей болезнь Альцгеймера, и она могла заблудиться в городе.

Ирина Грудницкая проживает по улице Максима Танка. Розыском занимаются сотрудники Центрального РУВД столицы.

Приметы: рост 160 см, полного телосложения, глаза серо-зеленые, волосы темные, короткая стрижка. Была одета в коричневые брюки, белую блузку с черными узорами, босоножки золотистого цвета, имела при себе коричневую сумку, может носить золотые часы.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей женщине, просят позвонить по номерам ПСА "Ангел" 7733 (для всех мобильных операторов), 8 (033) 666-60-33 или 8 (033) 666-68-56. Или в Центральный РУВД 8 (017) 288-02-02, 8 (033) 901-99-40 или на общий 102.