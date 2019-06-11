В 2016 году новый глава МВД «попросил» из команды по муай-тай Виталия Гуркова 16 11.06.2019, 19:26

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Виталий Гурков

Караев назвал народного чемпиона «оппозиционером и экстремистом».

В 2016 году Министерство спорта и туризма отказалась финансировать поездку на чемпионат мира по муай-тай для многократного обладателя титулов Виталия Гуркова. Сам спортсмен рассказал, что на одном из заседаний Федерации муай-тай и кик-боксинга ее глава Юрий Караев обсуждал его фотографию с «Погоня». Ситуацию выставили так, что в сборной «экстремист и оппозиционер», сообщает «Радыё Свабода».

В результате руководитель федерации Караев предложил Гуркову доработать до конца контракта в министерстве и уволиться по собственному желанию.