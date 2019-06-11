Даля Грибаускайте призвала литовцев добиться закрытия БелАЭС 2 11.06.2019, 20:20

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Даля Грибаускайте

Островецкая АЭС построена на опасной площадке.

Даля Грибаускайте, которая покидает пост президента Литвы, во время выступления с годовым докладом 11 июня в литовском парламенте, призвала сограждан добиваться полного закрытия БелАЭС, сообщает «Радыё Свабода».

По cловам Грибаускайте, страны-члены Конвенции Эспо признали, что Белоруссую АЭС построили на опасной площадке. Поэтому на ней не может функционировать ни одна электростанция.

Даля Грибаускайте передаст cвоей пост новому президенту Литвы в июле. На выборах президента Литвы 26 мая победил экономист Гитанас Науседа.