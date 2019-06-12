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Виталий Казак: Превышения допустимых норм на заводе АКБ под Брестом – огромные

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  • 12.06.2019, 7:55
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Фото: media-polesye.by

Власти сообщают заниженные цифры.

Завод «АйПауэр» не заработал. Вместо запланированного на 11 июня запуска на полную мощность аккумуляторного завода, против которого больше года протестуют брестчане, его руководство провело пресс-конференцию для журналистов, сообщает «Белсат».

Правда, не для всех. Ни местных блогеров, ни съемочной группы «Белсата» на разговор не пустили.

Во время пресс-конференции чиновники объявили, что процесс сдачи в эксплуатацию, который должен был завершиться сегодня, продлится до 21 июня. Проблема якобы в том, что загрязнение на 123 грамма превышает норму (три килограмма в год). Активисты таким цифрам не верят.

«Конечно превышение, что сказали, 120 граммов больше – на самом деле чушь. Скорее всего, превышения огромные, и это только диоксида серы, а там же ряд кислот и другого, а по ним превышения не поддаются расчетам», – говорит противник стройки завода Виталий Казак.


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