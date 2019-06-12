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Святослав Вакарчук: Старая Верховная Рада превратилась в смесь частных армий

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  • 12.06.2019, 8:21
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Святослав Вакарчук

Парламент должен стать местом, которое выражает волю народа Украины.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его политсила выполнит любое решение Конституционного суда относительно указа президента Зеленского о роспуске Верховной Рады, но считает, что "сегодняшний парламент - это старая политика, которая должна как можно быстрее отойти в прошлое".

Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".

"После апрельских выборов старая Верховная Рада перестала быть местом, которое выражает волю народа Украины. Старая Верховная Рада - это старые правила, это кнопкодавство, это прогулы. А главное - это работа на интересы олигархов. Старая Верховная Рада превратилась в смесь частных армий. Это надо изменить", - подчеркнул Вакарчук.

По его словам, еще три месяца деятельности Рады нынешнего созыва - это "еще три месяца жизни по старым правилам".

"Так не должно быть. Верховная Рада должна быть изменена прямо сейчас. Изменим Верховную Раду - изменим жизнь каждого украинца", - сказал он.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая стартовала парламентская кампания.

В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.

Вечером 11 июня Конституционный Суд завершил рассмотрение дела о роспуске Верховной Рады на открытой части пленарного заседания.


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