Почему белорусы так относятся к Лукашенко 11 12.06.2019, 8:39

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Диктатор признал, что «народ не умирает народ от любви к нам».

Руководство страны знает, что теряет доверие населения, пишет «Завтра твоей страны».

− Я понимаю, и вы понимаете, что уж не умирает народ от любви к нам, − признал Александр Лукашенко на встрече с новыми руководителями местных органов власти.

Почему белорусы так относятся к Лукашенко?

Делает из Беларуси региональный колхоз

Активист профсоюза радиоэлектронной промышленности Андрей Стрижак считает, что управленцы сидят в «башне из слоновой кости».

В то же время палкой заставить работать экономику больше не получается.

− Мы – часть мировой экономики и мировых тенденций. Очевидно, что они на нас отражаются. И отгородить отечественную экономику в региональный колхоз не получится. Чтобы развиваться, нужно прислушиваться к мнению экспертов, − считает Андрей Стрижак.

Где настоящие выборы?

Первое и главное требование, по мнению председателя правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, − это проведение свободных и честных выборов. Люди десятилетиями наблюдают несменяемость и застой власти, отчего у граждан практически нет к ней доверия.

Но власть все еще не готова к изменениям.

− У гэтым годзе адбудуцца парламентскія выбары, у наступным – прэзідэнтскія. Але выканаўчыя ўлады, якія фальсіфікавалі выбары папярэднія разы, нічога не збіраюцца мяняць у практыцы правядзення выбарчай кампаніі ці ў выбарчым заканадаўстве, − говорит правозащитник.

− Гісторыя неаднаразова падцвярджала, што такая стагнацыя не можа цягнуцца вечна, і ў рэшце рэшт адбываюцца сур’ёзныя змены, − говорит он.

Беспредел в правоохранительной и судебной системе

− У нас выканаўчая ўлада падмяла пад сябе і заканадаўчую ўладу, і правасуддзе. Таму няма ні справядлівага правасуддзя, ні нармальнай заканадаўчай улады. Гэта не схаваць – людзі ўсё бачаць. Пакуль што яны маўчаць, але прайдзе час, калі яны скажуць сваё слова, − считает Алесь Беляцкий.

Падение доходов

− Когда действовал нефтяной офшор, Лукашенко поднимал зарплаты, − отмечает политический обозреватель Александр Класковский. – Но эта лавочка по ряду причин прикрылась, и власти ничего не остается, как поправлять свой имидж пиаровскими усилиями.

− Когда Лукашенко говорит, что народ не умирает от любви, возможно, он косвенно выдает, что видит не радующие его показатели закрытых социологических опросов, и что его рейтинг отнюдь не блестящий, − считает политолог.

Но чем ближе к выборам, тем все более напряженной будет обстановка, потому что власть пытается решить две взаимоисключающие задачи: с одной стороны, казаться «белой и пушистой», с другой – любой ценой удержать «стабильность» и не допустить общественно-политической турбулентности. Так что чудес либерализации, «мягкости» силовиков и чиновников по отношению к людям ожидать не приходится, считает Александр Класковский.