Болтон обвинил Россию и Китай в распространении фейков 1 12.06.2019, 8:57

Джон Болтон

Дезинформация касается работы администрации президента США Дональда Трампа.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что у Вашингтона есть основания полагать, что Россия, Китай и другие страны пытаются распространять ложную информацию о внутренних разногласиях в администрации Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg.

"У нас есть веские основания полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай пытаются сеять дезинформацию о разногласиях во взглядах в администрации Трампа", - сказал Болтон.

Вину за распространение таких сообщений он положил на журналистов.

"Стентографисты этих режимов в американской прессе сразу подхватывают эти фальшивки", - подчеркнул советник Трампа.

В своем выступлении во вторник Болтон также сказал, что это нормально - иметь разногласия между правительственными чиновниками.