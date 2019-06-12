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Лукашенко - Путину: Интеграционные взаимодействия приумножат нашу дружбу

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  • 12.06.2019, 10:53
Фото: AP

Диктатор поздравил главу Кремля с Днем России.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Этот праздник знаменует собой начало важного этапа в новейшей истории Российской Федерации - укрепления суверенитета и обеспечения национального единства. Твердо следуя выбранному курсу, за прошедшие десятилетия Россия добилась впечатляющих успехов в государственном строительстве и модернизации экономики, значительно усилились лидирующие позиции страны на мировой арене", - говорится в поздравлении Лукашенко.

"Уверен, что наша совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций белорусско-российской дружбы", - cказал диктатор.

Александр Лукашенко также направил поздравления председателю правительства России Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеславу Володину.


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