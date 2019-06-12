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«Ненависть к Лукашенко и его чиновникам буквально разлиты в воздухе»

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  • 12.06.2019, 11:37
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Любая ошибка властей может стать катализатором необратимых перемен.

6 июня в Гродно прошла встреча с лидерами Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем и Евгением Афнагелем. Более 60 человек пришли на нее в Центр городской жизни. Гродненцы не только задавали вопросы политикам, но и делились своми наблюдениями и оценками, сообщает пресс-служба БНК.

— Я – юрист, работаю в близлежащих районных центрах, оказываю правовую помощь, — говорит участник встречи Олег Коленков. — Контактирую с людьми и сталкиваюсь с тем, что они стали просто ненавидеть эту власть, уже давно не ограничиваясь критикой. Не только недовольство высказывают, как было раньше.

Возмущаются по поводу обмана, нищеты, беспредела, мошеннических действий и бездействия структур власти на местах. Да и — все чаще — в рамках страны. Невозможно добиться справедливости, кругом обман, куда бы, не обращались, толку нет.

Эта ненависть к Лукашенко и его чиновникам буквально разлита в воздухе. Она во всем — в интонациях, в манере общения. «Сколько можно терпеть?», «Когда закончится обман?», «Сколько можно издеваться над пенсионерами», «Невозможно ничего добиться». Мне вот сегодня звонила женщина, она от безысходности плакала – спасите, помогите люди добрые… Обманули женщину и она не может добиться справедливости…


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