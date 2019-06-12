закрыть
12 июня 2019, среда, 13:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Беларуси разыскивают выигравшего почти $2 миллиона

19
  • 12.06.2019, 12:14
  • 3,134

У 30 обратившихся не было доказательств.

6 июня в Беларуси разыграли самый большую сумму за всю историю проведения электронных игр — 3 миллиона 973 тысячи рублей. О победителе известно совсем немного: играл в «Спортлото 6 из 49», сделал ставку в Могилеве на числа 16, 27, 11, 32, 9, 41, пишет onliner.by.

С момента розыгрыша прошло пять дней, 30 человек заявили, что они выиграли эти деньги, но ни в одном случае информация не подтвердилась.

— Ни один из них не смог предоставить тот самый оригинальный чек-прогноз, — рассказали в компании «Спорт-пари». — Более того, мы получили от «креативных» личностей несколько предложений «сыграть роль обладателя джекпота» за процент от суммы рекордного выигрыша. В первом случае 10%, во втором — 50%. «Актерам» корректно объяснили, какие правовые последствия их ожидают в случае повторных обращений.

Как отметили организаторы, исходя из статистики, выигравшие крупные суммы выходят на связь в срок от одной до трех недель.

Напомним, сумма победителю выплачивается вся и сразу. А по белорусскому законодательству этот выигрыш не будет облагаться налогом.


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев