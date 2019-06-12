В Беларуси разыскивают выигравшего почти $2 миллиона 19 12.06.2019, 12:14

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У 30 обратившихся не было доказательств.

6 июня в Беларуси разыграли самый большую сумму за всю историю проведения электронных игр — 3 миллиона 973 тысячи рублей. О победителе известно совсем немного: играл в «Спортлото 6 из 49», сделал ставку в Могилеве на числа 16, 27, 11, 32, 9, 41, пишет onliner.by.

С момента розыгрыша прошло пять дней, 30 человек заявили, что они выиграли эти деньги, но ни в одном случае информация не подтвердилась.

— Ни один из них не смог предоставить тот самый оригинальный чек-прогноз, — рассказали в компании «Спорт-пари». — Более того, мы получили от «креативных» личностей несколько предложений «сыграть роль обладателя джекпота» за процент от суммы рекордного выигрыша. В первом случае 10%, во втором — 50%. «Актерам» корректно объяснили, какие правовые последствия их ожидают в случае повторных обращений.

Как отметили организаторы, исходя из статистики, выигравшие крупные суммы выходят на связь в срок от одной до трех недель.

Напомним, сумма победителю выплачивается вся и сразу. А по белорусскому законодательству этот выигрыш не будет облагаться налогом.