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«Баста»: Зависший в советском прошлом диктатор продолжает танцевать на граблях

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  • 12.06.2019, 14:19
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Совсем скоро спутники Илона Маска сделают информацию неподконтрольной Лукашенко.

Очередное подтверждение того, что власти России повторяют путь своей подопытной крысы - диктатора Лукашенко. Причем, не всегда задумываясь о последствиях, пишет телеграм-канал "Баста".

На акции в Москве уже более 100 задержанных, в автозаках - очень много журналистов. Похожее было и в Минске 25 марта 2000 года. Под раздачу попали даже официальные пропагандисты.

Журналистская солидарность - сильное оружие. Тогда кадры из Минска облетели весь мир. За Лукашенко окончательно закрепился имидж врага прессы.

Результат налицо: Беларусь - последняя диктатура Европы, страна-изгой, "черная дыра", в которую опасаются ехать даже любители экстремального туризма, не говоря о серьезных инвесторах.

Диктатор, зависший в совковом прошлом и воспринимающий СМИ, как "районки" того времени, так и не понял своей ошибки. Продолжает с упорством маньяка танцевать на граблях. Воюет с журналистами, блокирует сайты, преследует блогеров.

А ведь на улице - второе десятилетие 21 века. Цензорам, недалеко обогнавшим в развитии совего начальника, не угнаться за технологиями. Приложения Intra и 1.1.1.1 позволяют читать любой заблокированный сайт, а над Беларусью уже летают спутники Илона Маска. Совсем скоро интернет, а значит и информация станут абсолютно неподконтрольны местечковым диктаторам.


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