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Румас позвонил Медведеву

  • 12.06.2019, 21:37

Премьер Беларуси обсудил с российским коллегой вопросы «интеграции» двух стран.

По инициативе белорусской стороны сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, сообщает БелТА.

Сергей Румас поздравил своего коллегу с Днем России и пожелал благополучия и процветания российскому народу.

Был обсужден ход работы совместной группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции, очное заседание которой состоится 15 июня в Москве. Сергей Румас также подтвердил адресованное ранее Дмитрию Медведеву приглашение посетить ІІ Европейские игры в Минске.


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