Правозащитники: После марша в Москве госптализирован подросток

Правозащитники: После марша в Москве госптализирован подросток1
- 13.06.2019, 11:57
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Российская полиция избила подростка 2001 года рождения.
В Москве подростка 2001 года рождения, который был задержан на митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня, госпитализировали из отдела полиции по Алексеевскому району. Об этом сообщил представитель Общественной наблюдательной комиссии столицы Иван Мельников в комментарии "Интерфаксу".
По его словам, свидетели сообщили, что подростка избивали, когда он лежал на полу, чтобы отобрать у него фотокамеру. Позже его увезли из отдела в машине скорой помощи с различными травмами, в том числе лица.
Комиссия передала данную информацию прокурору города Москвы, в аппарат уполномоченного по правам ребенка и членам Совета по правам человека.
Также правозащитники обнаружили четырех несовершеннолетних, задержанных на митинге в поддержку Голунова, в отделении полиции по Таганскому району.