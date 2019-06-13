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Правозащитники: После марша в Москве госптализирован подросток

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  • 13.06.2019, 11:57
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Фото: Reuters

Российская полиция избила подростка 2001 года рождения.

В Москве подростка 2001 года рождения, который был задержан на митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня, госпитализировали из отдела полиции по Алексеевскому району. Об этом сообщил представитель Общественной наблюдательной комиссии столицы Иван Мельников в комментарии "Интерфаксу".

По его словам, свидетели сообщили, что подростка избивали, когда он лежал на полу, чтобы отобрать у него фотокамеру. Позже его увезли из отдела в машине скорой помощи с различными травмами, в том числе лица.

Комиссия передала данную информацию прокурору города Москвы, в аппарат уполномоченного по правам ребенка и членам Совета по правам человека.

Также правозащитники обнаружили четырех несовершеннолетних, задержанных на митинге в поддержку Голунова, в отделении полиции по Таганскому району.


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