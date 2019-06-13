Почему Лукашенко меняет министров без Румаса? 5 13.06.2019, 13:15

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Игорь Шуневич

Диктатор продемонстрировал, что премьер-министр в стране - никто.

Как только в понедельник 10 июня Сергей Румас улетел в командировку в Лондон, Лукашенко развил бурную деятельность.

То, что в отсутствие премьера он принял рапорт об отставке главы МВД Игоря Шуневича и назначал новым министром Юрия Караева, еще вписывается в обычаи власти. В Беларуси представители силового блока подотчетны руководителю правительства лишь формально – все решения по ним принимает Лукашенко, пишет «Салiдарнасць».

Но то, что в отсутствие Румаса диктатор сменил министра здравоохранения, уже выглядело странным. Все же экономика и социалка считаются сферами прямой ответственности премьера.

Лукашенко и раньше менял министров без оглядки на мнение премьера. Но Андрею Кобякову, предшественнику Сергея Румаса, позволялось сохранить лицо как главе правительства. Президент принимал решение, но премьер выходил к журналистам и рассказывал, какие задачи ставятся перед новыми кадрами.

Кроме того, Кобяков лично представлял новых руководителей в министерствах.

В отсутствие Румаса не только были приняты кардинальные решения. Не дожидаясь его возвращения, коллективу Минздрава нового руководителя Владимира Караника поспешил представить вице-премьер Игорь Петришенко – как будто это было сверхсрочное дело, не терпящее ожидания и двух дней.

И ладно, если бы Караник был хорошо знаком Румасу, так ведь он только пришел на работу в правительство. Ну и какой после этого может быть авторитет у премьера, если в кабинете министров управляются без него?

С самого момента назначения нового премьера были сомнения, сможет ли он надолго задержаться в этом кресле.

Теперь скепсиса только прибавилось. Ситуация такова, что Румасу продержаться хотя бы до президентских «выборов» в следующем году, после которых принято менять правительство.

При этом не совсем ясно, на что рассчитывает Лукашенко. Его установки привели страну к незавидному положению, но Лукашенко не допускает новых – подрывает авторитет премьера и вносит дезориентацию в правительство. Если дальше последует попытка списать неудачи на Румаса, то выглядеть это будет довольно смешно.