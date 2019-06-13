закрыть
13 июня 2019, четверг, 17:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Павел Левинов: Я не буду ждать нового покушения на жизнь

2
  • 13.06.2019, 16:14
  • 1,119
Павел Левинов

Витебский правозащитник намерен заставить милицию найти тех, кто перерезал в его авто тормозной шланг.

Позапрошлой ночью неизвестные повредили тормозной шланг в автомобиле витебского правозащитника Павла Левинова.

Милиционеры забрали деталь на экспертизу, но за дополнительными сведениями к Павлу Левинову не обращались, хотя обещали сделать это еще вчера, передает «Радыё Рацыя».

Поврежденный автомобиль находится в ремонте, а о вчерашнем происшествии напоминает только лужа тормозной жидкости, вытекшей на асфальт с перерезанного шланга.

Павел Левинов говорит, что стресс еще не прошел, но прекращать свою правозащитную деятельность он не собирается:

- Прошли практически сутки, но я еще не пришел в себя, так как понимаю ту ситуацию, которая могла бы произойти. Хорошо, что она, по крайней мере, остановилась на этом этапе. Дальше я включу телевизор, послушаю в очередной раз, что «Беларусь - самая спокойная страна», что здесь «безопасно ходить ночью по улицам», что здесь «спокойно жить», что «моя милиция меня бережет»... Понимаете, жить и оглядываться, не идет ли кто-то за тобой, или постоянно поглядывать на крышу, не летит ли кирпич, думать, не перерезаны ли шланги в машине, или что-то еще - это ведь можно сойти с ума. Я так не буду - буду жить, как жил, чем занимался, тем и буду заниматься.

Павел Левинов живет в большом многоквартирном доме, где во дворе стоят несколько десятков машин. Но неприятности с тормозным шлангом случились только у него. Правозащитник говорит, что никого лично не подозревает, и подчеркивает, что искать виновных - это обязанность витебской милиции.


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев