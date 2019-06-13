Павел Левинов: Я не буду ждать нового покушения на жизнь 2 13.06.2019, 16:14

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Павел Левинов

Витебский правозащитник намерен заставить милицию найти тех, кто перерезал в его авто тормозной шланг.

Позапрошлой ночью неизвестные повредили тормозной шланг в автомобиле витебского правозащитника Павла Левинова.

Милиционеры забрали деталь на экспертизу, но за дополнительными сведениями к Павлу Левинову не обращались, хотя обещали сделать это еще вчера, передает «Радыё Рацыя».

Поврежденный автомобиль находится в ремонте, а о вчерашнем происшествии напоминает только лужа тормозной жидкости, вытекшей на асфальт с перерезанного шланга.

Павел Левинов говорит, что стресс еще не прошел, но прекращать свою правозащитную деятельность он не собирается:

- Прошли практически сутки, но я еще не пришел в себя, так как понимаю ту ситуацию, которая могла бы произойти. Хорошо, что она, по крайней мере, остановилась на этом этапе. Дальше я включу телевизор, послушаю в очередной раз, что «Беларусь - самая спокойная страна», что здесь «безопасно ходить ночью по улицам», что здесь «спокойно жить», что «моя милиция меня бережет»... Понимаете, жить и оглядываться, не идет ли кто-то за тобой, или постоянно поглядывать на крышу, не летит ли кирпич, думать, не перерезаны ли шланги в машине, или что-то еще - это ведь можно сойти с ума. Я так не буду - буду жить, как жил, чем занимался, тем и буду заниматься.

Павел Левинов живет в большом многоквартирном доме, где во дворе стоят несколько десятков машин. Но неприятности с тормозным шлангом случились только у него. Правозащитник говорит, что никого лично не подозревает, и подчеркивает, что искать виновных - это обязанность витебской милиции.