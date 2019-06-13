Вакарчук представил трех доноров своей партии 1 13.06.2019, 18:44

Святослав Вакарчук

Первый взнос партия получила от самого Святослава Вакарчука.

Лидер партии «Голос», музыкант Святослав Вакарчук представил трех первых доноров, которые сделали взносы на финансирование предвыборной кампании его политсилы.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

В числе первых «Голос» поддержали: инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса, региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук, экс-президент Киевстара, основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.

При этом, первый взнос партия получила от самого Святослава Вакарчука.

«Мы благодарны за поддержку всем, кто хочет настоящих изменений и доверяет нам их делать. Людям, которые поддерживают новую политику, которые сами становятся изменениями, вкладывая в них свои силы и ресурсы. И нам есть что предложить в ответ — это наш список кандидатов в парламент, который состоит из молодых специалистов», — сказал Вакарчук.