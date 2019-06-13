Рабочий в Минске упал с пятого этажа, а потом сам пошел домой 3 13.06.2019, 20:40

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Иллюстрационное фото

26-летний рабочий работал на ремонте жилого дома.

На минской улице Лынькова рабочий упал с высоты пятого этажа, но вскоре смог сам уйти домой.

Об этом написал Telegram-канал Volna.

Мужчина упал с высоты пятого этажа вместе со строительной люлькой. Сообщается, что люлька разбилась вдребезги, а парень получил разве что пару царапин.

В комментарии tut.by официальный представитель Следственного комитета Илья Босько подтвердил эту информацию. По его словам, 26-летний рабочий работал на ремонте жилого дома, когда строительная люлька с ним оборвалась.

"Рабочий был травмирован, его доставили в учреждение здравоохранения, оказали медицинскую помощь и отпустили домой", — добавил Босько.

Причины происшествия сейчас выясняют следователи вместе с представителями Департамента государственной инспекции труда.