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В партии «Слуга народа» назвали союзников и конкурентов в будущей Раде

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  • 14.06.2019, 7:47
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Партия Владимира Зеленского будет опираться на новые политические силы.

Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" не считает своим союзником ни одной из "старых политсил", а с "Голосом" Святослава Вакарчука - "за одно и тоже".

Об этом в интервью Украинской правде рассказал глава штаба, седьмой номер в списке партии, Александр Корниенко.

По его мнению, "Слуга народа" пересекается с "Голосом" "в некоторых регионах на Западе и немного в Киеве".

"Но мы не считаем их своими конкурентами, потому что мы за одно и то же. Вот на Востоке у нас конкуренты "Опоблок" и "За жизнь" ", - пояснил политик.

При этом он отметил, что возможность коалиции с "Голосом" еще надо обсуждать.

"Надо обсуждать, может ли она быть. Для начала надо посмотреть, кто зарегистрируется, так как не все понятно", - сказал Корниенко.

По его словам, союз с партией "Сила и честь" также возможен.

"Смешко можно отнести к новым силам. Его партия ранее участвовала в выборах, но в его списке есть новые специалисты", - отметил глава штаба.

По словам Корниенко, позиция его партии относительно "старых сил", таких как "Опоблок", "За жизнь" и "Батькивщина", а именно - не образовывать с ними союз, не изменилась.

"Ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что с подобными силами союзов не будет. Он говорил о всех старых политсилах. Эта позиция в партии сохраняется", - отметил он.


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