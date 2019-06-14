Куда поехать отдыхать: плюсы и минусы популярных пляжных курортов 3 14.06.2019, 10:26

1,417

Море и пляж - простая формула летнего отдыха, но и тут могут быть свои подводные камни.

На основе практического опыта путешествий, сайт vokrugsveta.ua собрал практические рекомендации, которые могут пригодиться для выбора долгожданного тура к морю.

Турция

Турция «порвала» туристический рынок, введя около 30 лет назад систему all inclusive в отелях. Впрочем, европейские, а с некоторых пор и наши туристы, иногда выбирают вариант снимать виллы или апартаменты. Последнее популярно в Алании, в то время как виллами славится курорт Бодрум. В дорогих «пятерках» Турции есть также опция снять виллу на территории отеля: с одной стороны – получаете уединенность, с другой – не теряете преимущества сервиса и инфраструктуры.

Если же выбираете классический all inclusive, стоит знать что: единого стандарта нет, и каждый отель в Турции добавляет свои «бонусы» согласно стоимости, чудес не существует. К тому же, если вы захотите выпить именно свой любимый напиток, а его нет в стандартном олинклюзив вашего отеля, всегда можно а) доплатить б) выйти в город в любой ресторан, цены в Турции довольно умеренные, а обслуживание на высоте.

Тут кроется еще один нюанс. Часто в Турции самые лучшие отели 5 звезд расположены за городом, и в этом есть плюс: большая территория, меньше суеты. Но и минус: выйти прогуляться или потусоваться вам решительно некуда. Да и города Турции обладают колоритом, который не стоит упускать, отлеживаясь только в отеле. Особенно стоит отметить Бодрум (тут есть даже остатки «Чуда света» и крепость), Анталью с ее старым городом и Аланию с древней крепостью на горе.

Также в Турции отличается климат на разных курортах: в Анталии, Кемере, а также Бодруме он влажный, поэтому в августе не каждому будет тут комфортно. Алания – более сухой регион, так же как и Мармарис, Даламан и Фетхие.

Греция

Курорты Греции делятся на островные и материковые. Если вы не выезжаете из отеля, разницы можете совсем не заметить: вам будет вкусно везде, а море будет одинаково лазурным. А вот если планируете осмотреть достопримечательности, то стоит отметить:

Крит – самый большой и богатый на достопримечательности остров. Тут есть как крупный город с шопинг-моллами (Ираклион), так и горные поселения, где вы сможете увидеть колоритных бабушек в черном – старожил Крита.

Проехать весь Крит за день не удастся – остров действительно большой. Зато на нем уместились: пляж с пальмами из рекламы шоколадки, города, построенные венецианцами, а также горные монастыри и пещера, где якобы родился Зевс.

Любите античную историю? Крит вас не разочарует: помимо развалин Минойского дворца, на всей территории острова то и дело встречаются какие-то раскопки греческих древностей.

Мечтаете о пляжном отдыхе? Вы точно по адресу. Почти весь остров заполнен значками «голубых флагов», а пляжи есть и галечные, и песчаные. К тому же Крит омывают сразу три моря.

Правда, шезлонги и зонтики платные, так как собственных пляжей у отелей в Греции нет. Впрочем, сидеть в отеле тут не так интересно, как ездить по острову. Пригодятся для этого автобусы или прокатные автомобили. Другие острова Греции Кос, Керкира, Санторини, Родос – не менее красивы, но все же, гораздо меньше и не обладают таким разнообразием достопримечательностей и инфраструктуры. Также отдых на них обойдется в разы дороже, как минимум из-за отсутствия прямых чартеров. Острова Греции – это slow life как она есть с тавернами, вином и закатами. Только Миконос выделяется своей ночной жизнью и подходит для молодежного отдыха.

Если говорить о материковой части Греции, больше всего отелей — на полуострове Халкидики. Из достопримечательностей тут города с древними руинами – Салоники и место рождения Александра Македонского. Также можно доехать (3-5 часов) до уникальных монастырей Метеоры, которые находятся на скалах. На Халкидиках расположилась и другая святыня: Республика Афон, куда смогут попасть только мужчины и то после получения специальной визы, а женщины смогут лишь проплыть мимо монастырей на корабле. Интересно, что монахам купаться в море запрещено, а вот всем остальным – стоит. Эгейское море очень чистое и теплое.

Болгария

Один из плюсов этой европейской, но такой родной нам страны – безвиз и возможность добраться на автобусе и автомобиле, что удешевляет стоимость поездки и решает проблему аэрофобии. Также вам не придется привыкать к экзотической еде и проходить акклиматизацию. В результате покупки тура в Болгарию вы окажетесь на знакомом Черном море с водорослями, которое прогревается хорошо только к июлю-августу (в июне вода 21 Со ). Курорты Болгарии, как рецепт шопского салата у каждой хозяйки, также отличаются.

Хотите больше европейской старины? Отправляйтесь в Несебр. Это уютный город с крепостью, ресторанчиками в порту. Правда, без песчаных пляжей.

Пляжный отдых по классике? Тогда вам на курорт Солнечный берег, где есть все виды развлечений и отелей от пансионов без питания до all inclusive (и по цене он также сравняется с турецким). Баланс между пляжным отдыхом и старым городом для прогулок – добро пожаловать в Созополь.

Египет

В этой стране бывали многие, чартеры из Украины садятся в аэропорту Шарм-эль-Шейха десятки раз в день. И все же есть у отдыха в Египте свои особенности. Среди очевидных плюсов: сезон в этой стране длится круглый год, а еще Красное море — самый простой и недорогой способ увидеть коралловые рифы, тропических морских обитателей, а также мангровые леса (эти деревья уникальны тем, что растут в морской воде). Однако покупая «горящий» тур в Египет стоит учесть такие нюансы:

Летом в дневное время из-за жары непросто находиться на солнце, воздух в августе прогревается до 39 Со, а значит экскурсии в пустыню, как и любые прогулки, возможны только после заката, а загорать с комфортом вы сможете только ранним утром.

2. Рифы есть только в Шарм-эль-Шейхе (в Хургаде их разрушили ради обустройства пляжей в свое время). И даже в Шарме качественные и богатые живностью рифы не возле каждого отеля, эту информацию стоит уточнить перед покупкой тура в Египет.

3. Мечтаете увидеть пирамиды? Тогда лучше выбирать тур с прилетом в Каир и отдыхом в Александрии. Да, в Египте два моря, и на Средиземном в августе может быть комфортнее. Но, правда и ярких рыбок тут не увидишь. Поездка на экскурсию в Каир и Гизу из Шарма или Хургады – это выпавшие из жизни сутки, половину которых вы проведете в автобусе. Альтернатива – экскурсия самолетом. Впрочем, в пределах Синайского полуострова вам предложат также интересные исторические места: гору Моисея и Монастырь Святой Екатерины, с библейской Неопалимой Купиной.

4. Любите манго? В августе-сентябре как раз сезон, поэтому сможете и объесться любимыми фруктами недорого, и родным привезти ящик (разрешают брать в ручную кладь!).