Дмитрий Бондаренко: Олег был настоящим лидером 1 14.06.2019, 20:17

Дмитрий Бондаренко

Координатор «Европейской Беларуси» - об основателе сайта Charter97.org.

Сегодня основателю сайта Charter97.org Олегу Бебенину исполнилось бы 45 лет.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» поделился воспоминаниями об Олеге Бебенине:

– Олег – это мой очень близкий боевой товарищ и соратник. Наверное, даже не рискну сказать, что это мой очень близкий друг, потому что при всей своей общительности и уникальных коммуникативных способностях Олег на самом деле был такой «вещью в себе» и достаточно закрытым человеком.

Но мы с ним сделали очень много вместе и, может быть, Беларусь сегодня еще не свободна потому, что Олега нет с нами. По крайней мере то, что активность сопротивления белорусов в последнее время стала меньше, на мой взгляд, связано в том числе и со смертью Олега.

В тюрьме КГБ допрашивавшие меня гэбисты говорили: вы же понимаете, что Олег Бебенин умер не просто так. Когда я спросил: «Вы признаетесь в его убийстве?», - они ответили: «Это не мы».

Хочу сказать: это дело мы расследуем. Это обязательно произойдет.

Еще хочу сказать про Олега, что он действительно был одним из лидеров белорусского сопротивления. Когда-то у нас с ним был разговор, он говорил: «Я – русский, я сын советского офицера и побаиваюсь, что если националисты в Беларуси придут к власти, то я здесь никогда не буду своим». Я ответил: «Олег, это полная ерунда, ситуация в Беларуси такая, что если ты захочешь быть белорусом и лидером белорусского сопротивления, то ты им станешь».

И он это принял – и это стало его жизнью. Он понимал, что это его страна, это его борьба – и боролся за нашу общую победу.

Наверное, своей задачей в память о нем я вижу достижение наших целей, ради которых Олег боролся и жил – сделать Беларусь свободной и независимой и вернуть свободную, полноценную журналистику в нашу страну.