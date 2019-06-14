Трамп пригласил Зеленского в США 14.06.2019, 22:30

Об этом сообщило посольство Украины в США.

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского осуществить визит в Вашингтон.

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в США в Facebook в пятницу, 14 июня.

В сообщении сказано, что посол Украины Валерий Чалый выступил с вступительным словом на седьмом ежегодном саммите рабочей группы Украина - США, который был организован в Вашингтоне Центром американско-украинских отношений.

«Последнее письмо президента США Дональда Трампа, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому, с приглашением совершить визит в Вашингтон, является сигналом поддержки Украины, ее территориальной целостности и курса евроатлантической интеграции», - заявил посол.

На саммите выступил также спецпредставитель США Курт Волкер. Как сказано в сообщении на странице посольства, он «подчеркнул неизменность политики США в поддержке Украины, ее территориальной целостности, суверенитета и курса реформ».