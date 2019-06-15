В Пинске проходит крупнейший в Восточной Европе органный фестиваль 15.06.2019, 11:26

Фото: TUT.BY

Все концерты фестиваля бесплатные.

На протяжении вот уже трех недель в Пинске — культурной столице Беларуси 2019 г. — на историческом органе Кафедрального костела продолжается органный фестиваль Mater Misericordia памяти кардинала Казимира Свентека. На следующей неделе на фестивале выступят два заслуженных артиста — России и Беларуси.

Идея фестиваля появилась почти год назад, когда был начат капитальный ремонт второго по величине исторического органа Беларуси. Тогда зародилось желание включить уникальный инструмент в музыкальную жизнь города и страны и собрать на одной площадке музыкантов, экспертов и любителей органной музыки, пишет tut.by.

Ремонт органа

Орган костела Вознесения Пресвятой Девы Марии является самым крупным исправным историческим (то есть построенным до 1939 года) органом страны. По размерам он уступает только органу Гродненского кафедрального костела, который, однако, на данный момент непригоден для концертирования. В органе 28 регистров, 2 мануала и педальная клавиатура. Изначально барочный, орган был построен Адальбертусом Гродзицким в 1836 году. В 1936 году Вацлав Бернацкий капитально перестроил орган, сохранив старый барочный корпус и несколько сотен старых труб.

Научным руководителем ремонта органа выступил автор-составитель энциклопедии «Арганы Беларусi» Александр Бурделев. Деятельное участие в ремонте органа принял настоятель костела ксендз Павел Врубель, а также увлечённые прихожане костела. Орган был очищен от наслоений пыли и штукатурки, были запаяны поврежденные трубы, переклеены мехи, отремонтированы все механизмы органа, силами местных мастеров искусно отреставрирована педальная клавиатура. Впервые в Беларуси была выполнена музеефикация старой органной кафедры: доски, скрывавшие фрагмент кафедры 1836 года, были заменены оргстеклом, на нем была размещена подробная история пинского органа и его довоенная фотография. Предполагается, что орган станет одним из важных туристических объектов города.

Фото: TUT.BY

Богатый, насыщенный и в то же время деликатный звук вновь ожившего органа мягко и мощно заполняет красивейшее пространство костела: уникальный храм XVIII века украшен золочеными алтарями из дерева и искусственного мрамора «стукко» и сочными фресками. Это пространство, превращающееся на время по доброй воле Католического костёла в концертное, не имеет себе равных в стране по сочетанию звуковой и визуальной составляющей.

Фестиваль

Отремонтировав орган, организаторы стремились наиболее полным образом включить его в музыкальную жизнь города и страны. Фестиваль был задуман как площадка для общения и пространство для формирования связей между органистами, органными мастерами и учебными заведениями. Важным мыслилось дать возможность получить сценический опыт начинающим музыкантам. Однако исторический концертный орган не рассчитан на учебный процесс, и благотворительным фондом «Добра» было принято решение передать в дар электронные органы итальянской фирмы Viscount двум учебным заведениям Пинска: Детской школе искусств № 1 и Пинскому государственному колледжу искусств. Позже эта благотворительная акция расширилась до безвозмездной передачи сразу 5 инструментов: такие же органы отправились ещё в три учебных заведения Минска: Белорусскую государственную академию музыки, Минский государственный колледж им. М. И. Глинки и Республиканскую гимназию-колледж.

Органный фестиваль посвящен памяти первого белорусского кардинала Казимира Свентека. Фестиваль был подготовлен силами прихода, курии Пинской диоцезии и городского исполкома при художественном руководстве Александра Бурделёва. На приглашения откликнулись более 30 музыкантов и творческих коллективов из Беларуси, России, Польши и Украины. Всего на фестивале за 9 недель прозвучит 29 концертов.

Свои первые выступления на уникальном инструменте уже провели ученики детских музыкальных школ и колледжа. Пятикурсники Белорусской государственной академии музыки, претендующие на диплом не только пианиста, но и органиста, обыграли программу своего государственного экзамена. Несколько молодых белорусских органистов сыграли свой первый сольный концерт на историческом органе. На торжественном открытии фестиваля зал горячо приветствовал одного из самых востребованных органистов России, победителя самых престижных международных конкурсов, записавшего 15 дисков и трижды исполнившего в концертном цикле все произведения Баха, Константина Волостнова. Его выступление, отмеченное филигранной техникой, интеллектуальностью игры, безупречным вкусом в исполнении сложнейшей программы стали большим событием для всех ценителей органного искусства.

В программу фестиваля включены самые разные форматы концертов: сочетание органа с флейтой, баяном, скрипкой, оркестром, уникальное сочетание органа с терменвоксом.

В завершении фестиваля орган еще раз выступит как аккомпанирующий, а не сольный инструмент: в костеле зазвучит хор, который исполнит реквием в годовщину смерти кардинала Казимира Свентека.

Настоящим подарком для города станут выступления маститых белорусских и зарубежных исполнителей. В ближайшее время состоятся концерты солистки московской филармонии Анастасии Сидельниковой и заслуженной артистки Беларуси Ксении Погорелой; сразу две программы представит заслуженный артист России, заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории Даниэль Зарецкий.

Расписание концертов, а также информацию об исполнителях и фестивале можно найти здесь или на страницах в соцсетях. Более половины концертов еще впереди. Важной технической находкой фестиваля является трансляция в реальном времени изображения с камеры, стоящей на хорах у органа, на экране внизу костела: это позволяет всему залу не только слушать, но и наблюдать игру.

Концерты проходят как в выходные, так и в будние дни. Благодаря спонсорской поддержке фестиваля концерты бесплатны для слушателей.