Белорусские волейболисты вышли в финал четырех Золотой Евролиги 15.06.2019, 19:42

Финал четырех Золотой Евролиги пройдет 21-22 июня в Таллине.

Мужская сборная Беларуси по волейболу вышла в финал четырех Золотой Евролиги.

В заключительном туре группового раунда белорусы перевели в пятую партию поединок с украинцами. Таким образом, вне зависимости от исхода тай-брейка, наша команда в любом случае опередит всех своих соперников по группе — либо по числу побед, либо по количеству очков, передает pressball.by.

Финал четырех Золотой Евролиги пройдет 21-22 июня в Таллине.

Группа "С": БЕЛАРУСЬ — 4 победы (13 очков, 6 матчей), Украина — 4 (12,6), Чехия — 3 (8,5), Финляндия — 0 (0,5).