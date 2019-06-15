«Савушкин продукт» об иске со стороны Danone: Дизайн нашей упаковки придумали в российском агентстве 2 15.06.2019, 20:11

Французская компания Danone обвинила белорусского производителя в копировании дизайна своих молочных продуктов.

Дочерняя компания «Данон Россия» подала иск в суд и требует от белорусского производителя более $1,3 млн. Компания «Савушкин продукт» отреагировала на сообщение заверением, что за дизайн ответственна компания из РФ, которая гарантировала оригинальный вид упаковки.

По данным Danone, в 2018 году компания «Савушкин продукт», которая также выпускает йогурты с бифидобактериями, изменила дизайн своей линейки «Оптималь», сделав его сходным с дизайном «Активиа». Danone утверждает, что линейка «Оптималь» от компании «Савушкин продукт» — это просто переработка фирменного стиля «Активиа». Более того, по словам Danone, они не раз отправляли в «Савушкин продукт» уведомления о нарушении своих прав и требовали изменить дизайн линейки «Оптималь», но ни на одно письмо белорусский производитель не ответил.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Сегодня в редакцию Onliner поступил официальный комментарий от брестчан. Приводим его полностью, без сокращений: «ОАО „Савушкин продукт“ является ответственным производителем, который добросовестно относится к своим продуктам и уважает интересы конкурентов. Торговая марка „Оптималь“ разработана, зарегистрирована и выведена на рынок в феврале 2013 года. Редизайн ее упаковки мы осуществили еще в ноябре 2017 года. Дизайн разработало для нас российское агентство, гарантирующее оригинальность своей работы».

«Объемы поставок на рынок Российской Федерации продукции под торговой маркой „Оптималь“ являются незначительными, — дополнили представители белорусского производителя. — В настоящее время компания „Савушкин продукт“ не получила официального уведомления о подаче в наш адрес искового заявления в суд компанией „Данон Россия“».