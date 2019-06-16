Мечислав Гриб: В милиции есть и коррупция, и нарушения закона 2 16.06.2019, 19:47

Мечислав Гриб

Фото: «Радыё Свабода»

Силовой орган Беларуси иметь те же пороки, что и сама власть.

Об этом «Радыё Свабода» заявил Мечислав Гриб, председатель Верховного Совета Беларуси в 1994-1996 годах, начальник Управления внутренних дел Витебского облисполкома в 1980-х годах, комментируя то, как в Беларуси милиционеры фальсифицируют дела:

- Милиция - это силовой орган государства, и милиция будет такая же, как и власть. Если мы говорим о Беларуси, то в милиции будет и коррупция, и нарушения закона, ибо это есть и в самом государстве. Если на треть увеличилось количество задержанных по коррупционным преступлениям, это скажется и на сотрудниках милиции. В этом государстве милиция другой быть не может. Я уверен.

А «палочная система» - это опасное дело, которое тянется с советских времен. Многие против этого выступали. Я выступал. Потому что многие понимают, что от этой практики нужно отказываться. Плановый подход в милиции провоцирует нездоровые вещи.