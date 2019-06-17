Китайские банки внесли Россию в «черные списки» 1 17.06.2019, 14:24

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Они по-прежнему задерживают или вовсе отказываются проводить платежи.

Надежды российских чиновников на разворот экономический политики в сторону Востока и помощь Китая в преодолении санкций Запада продолжают разбиваться о суровую реальность, пишет finanz.ru.

Хотя с момента введения ограничений США и ЕС прошло уже почти пять лет, договориться с Пекином о торговле и расчетах в условиях санкционного режима до сих пор не удалось.

Китайские банки по-прежнему продолжают задерживать платежи, ссылаясь на американские санкции, сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

По его словам, китайская сторона объясняет это тем, что «в связи с новыми требованиями американских регуляторов при расчетах в долларах они (банки КНР) должны проводить дополнительные исследования контрагентов из России».

«Большой спектр российской продукции пользуется сегодня спросом в Китае. С финансированием банками есть проблемы - это даже не финансирование, а расчетные механизмы. Они задерживают платежи», - посетовал Титов.

Он добавил, что хотя китайские банки объясняют свои действия требованиями США, на деле санкции ничего подобного не предусматривают.

«Хотел бы сразу заявить, что такого требования нет, и никак оно в санкциях не сформулировано. Это страхи самих банков, которые на всякий случай перестраховываются и вводят дополнительные процедуры», - подчеркнул Титов.

Россия считает такую ситуацию недопустимой, заявил он. «Мы обратились с этим к руководству посольства Китая в России и надеемся, что в скором времени это будет устранено», - резюмировал Титов.

Этим надеждам уже, впрочем, больше четырех лет. На то, что китайские банки отказываются проводить операции с российским контрагентами и значительно сократили участие во внешнеторговых сделках, еще в июне 2015 года жаловался первый зампред группы ВТБ Юрий Соловьев.

В колонке, написанной для FInance Asia, он сетовал на «противоречивую позицию Китая по отношению к российским банкам после введения санкций США и ЕС».

Многочисленные переговоры и круглые столы исправить ситуацию не смогли. Спустя три года, в августе 2018-го, о тех же самых проблемах говорили глава представительства ЦБ РФ в КНР Владимир Данилов и вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Козлачков.

По словам Данилова, кредитные организации КНР задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи. «Проблемы связаны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран» - объяснял он: под блокировку попадают транзакции даже не включенных в санкционные списки компаний.

При этом российские банки отмечают ужесточение условий. Это «приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков, так и встречных платежей в пользу компаний России», - жаловался Данилов.

По словам Козлачкова, сложности возникали даже на этапе открытия корсчетов. "Проблемы эти понятны, они связаны с санкционным давлением", - сообщил Козлачков, добавив, что "нужно искать способы (их) разрешения для взаимного успеха".