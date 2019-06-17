«Я мать-одиночка, а вы по 50 копеек предлагаете! А я хочу по 1,5 рубля!» 23 17.06.2019, 17:37

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Что происходит на клубничных рынках.

- Я мать-одиночка! А вы приезжаете и мне тут по 50 копеек предлагаете. Я хочу по полтора рубля! А вы начинаете ругаться! - кричит женщина на закупщиков клубники на рынке во Дворце в Лунинецком районе, пишет kp.by.

Конфликт произошел, когда на рынке обвалилась цена. Ягоду принимали по смешной цене - 30 - 50 копеек за килограмм. Люди, которые выращивают клубнику и сдают ее на рынке, были, мягко говоря, недовольны. Даже выбрасывали ее под ноги, выражая тем самым протест - пусть лучше сгниет, но отдавать плод своей тяжелой работы за такие копейки не будем.

Те, кто выращивает клубнику, считают, что закупщики на них наживаются. Те в свое оправдание только разводят руками - клубники в этом году слишком много, такую цену установил свободный рынок. К тому же эту клубнику некуда девать: заготовители клубникой мало интересуются.

- Почти все нанимают на уборку урожая людей. Человек может собрать 12 - 18 кг за час, платят 3,5 - 4,5 рубля за час. Себестоимость сбора клубники выходит около 30 копеек за килограмм. И когда на рынке был период, что за превосходные ягоды давали 60 копеек, а 20 копеек - за ягоды, которые начали немного подтекать, на вино их берут, то люди психовали, говорили: «Ну эти ягоды, все перекопаем, посадим картошку!» - рассказывает директор клубничного рынка Игорь Прокопович.