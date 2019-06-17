Болельщики назвали десять главных злодеев в мировом спорте 17.06.2019, 21:15

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Диего Марадона

Один связан с брестским «Динамо».

Слушатели подкаста ESPN выбрали десятку главных злодеев в мировом спорте. Первое место занял уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес. Он неоднократно был уличен в симуляции на поле, а также в неспортивном поведении (несколько раз кусал соперников во время матча).

Также в тройку вошли бывший футболист ряда английских клубов Джоуи Бартон, славящийся агрессивным поведением, а также боксер Майк Тайсон, — передает sport-express.ru.

Полностью десятка спортивных злодеев выглядит следующим образом:

1. Луис Суарес (футбол)

2. Джоуи Бартон (футбол)

3. Майк Тайсон (бокс)

4. Жозе Муринью (футбол)

5. Диего Коста (футбол)

6. Флойд Мейвезер (бокс)

7. Серхио Рамос (футбол)

8. Дэвид Уорнер (крикет)

9. Диего Марадона (футбол)

10. Рой Кин (футбол)