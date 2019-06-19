Простые секреты долголетия, которыми почему-то мало кто пользуется 19.06.2019, 11:37

На Земле есть места, где люди меньше болеют и живут дольше всего.

Джон Шуманн, терапевт, президент Университета Оклахомы в Талсе, автор блога о медицине Glass Hospital, рассказал, что делать, чтобы жить долго и оставаться здоровым, пишет lifehacker.ru.

Мы привыкли обращаться к врачам за советом. Что делать при таких-то симптомах? Можно ли принимать такое-то лекарство? Подойдет ли мне такая-то диета? Но даже новые технологии и последние достижения науки не всегда помогают объяснить симптомы. Врачи скорее высказывают предположения, основанные на фактах, чем ставят точные диагнозы. Особенно это касается работы терапевтов.

Другое дело — профилактика. О ней известно много, потому что проводится большое количество эпидемиологических исследований. В целом все довольно просто, и вы наверняка уже не раз слышали эти советы. Но именно из-за того, что они так часто повторяются, многие перестают обращать на них внимание.

Все же напомним еще раз: нет какого-то короткого пути к здоровью. Чтобы жить долго и чувствовать себя хорошо, нужно:

высыпаться;

больше двигаться в течение дня;

есть здоровую пищу, отдавать предпочтение овощам и не переедать;

больше общаться (изоляция вредит и телу, и духу);

помнить, за что в жизни вы благодарны.

Такой подход подробно описан в книгах Дэна Бюттнера о так называемых голубых зонах. Это такие места на планете, где люди меньше болеют и живут дольше всего. Часто они проживают более ста лет. Основные «голубые зоны»:

Окинава, Япония;

Икария, Греция;

Сардиния, Италия;

Никоя, Коста-Рика;

Лома-Линда, США.

В этих местах превентивная медицина — неотъемлемая часть повседневной жизни. Жители этих областей едят много овощей, часто ходят пешком и поддерживают тесные отношения с родными и близкими.

Любопытно, что они обычно не избегают алкоголя. Просто ограничиваются одной-двумя порциями в день. Мясо они тоже едят, но редко и понемногу. А вот что они не употребляют, так это рафинированный сахар. Они не покупают фасованные продукты, к которым мы приучены.

Начните применять эти простые советы с сегодняшнего дня, и постепенно ваша жизнь изменится к лучшему.