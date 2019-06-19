Сенатор Кори Гарднер: Россию нужно назвать спонсором терроризма 3 19.06.2019, 18:46

Кори Гарднер

Член Хельсинкской Комиссии США уверен, что Москва пользуется террором для достижения своих политических целей.

Сенатор-республиканец от Колорадо и член Хельсинкской Комиссии США Кори Гарднер намерен добиваться принятия закона, в соответствии с которым Госдепартамент США должен будет определить, подпадает ли Россия под определение «государства-спонсора терроризма».

Об этом сенатор заявил накануне в интервью Русской службе «Голоса Америки».

Кори Гарднер, внесший в прошлом году соответствующий законопроект, повторно представил его уже в новом составе Конгресса США в апреле этого года. Законопроект был также поддержан сенатором от Нью-Джерси, демократом Бобом Менендесом.

Сам Кори Гарднер считает, что Россия соответствует данному определению.

«Посмотрите на то, что Россия сделала в последние годы – она предоставила помощь режиму Асада в Сирии в то время, как он убивает невинных людей, и сама стала причастна к этим убийствам, занималась отравлениями в Европе, фактически осуществив химическую атаку. Это режим, который пользуется террором для осуществления своих политических целей», – сказал сенатор в интервью «Голосу Америки».

«Я думаю, что определение России как государства-спонсора терроризма пошлет сигнал по всему миру о том, что это режим, опирающийся на беззаконие, что он не останавливается перед нарушением основных норм международного права, и что Соединенные Штаты этого не потерпят», – пояснил Кори Гарднер.

Решение Госдепартамента США о признании страны спонсором терроризма влечет за собой ряд жестких политических и экономических санкций, включающих контроль за экспортом товаров двойного назначения, запрет на экономическую помощь, наложение финансовых и прочих ограничений. Сейчас в списке стран-спонсоров терроризма четыре государства – Иран, Сирия, Судан и Северная Корея.

«Я надеюсь, что мы проведем слушания по этому закону. Я ожидаю, что он встретит сопротивление, но по-прежнему уверен, что это важное дело, которое мы должны сделать», – заключил американский политик.