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Антон Геращенко решил не участвовать в выборах в Раду

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  • 20.06.2019, 19:21
Антон Геращенко
Фото: nv.ua

Однако депутат от «Народного фронта» подчеркнул, что не уходит из украинской политики.

Народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду следующего созыва.

Об этом он написал в Facebook.

«Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру для участия в досрочных выборах в Верховную Раду. В будущем парламенте у меня будет возможно не меньше, а даже больше единомышленников, которым я готов передавать мой опыт и знания, полученные за годы работы в Верховной Раде», — написал Геращенко.

По словам политика, «не все задуманное удалось реализовать», но «враги Украины оценили» его работу и «вклад в дело обеспечения безопасности Украины».

«Были в моей работе и ошибки. Ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает», — добавил нардеп.

Однако Геращенко подчеркнул, что не уходит из украинской политики.

«Я продолжу свою работу по укреплению украинского государства, и в дальнейшем сосредоточусь на проектах в сфере национальной безопасности, обороны, реформы правоохранительной и судебной системы аналитического центра „Украинский институт будущего“, одним из учредителей которого я являюсь. Это будет интеллектуальная, часто невидимая невооруженным глазом, борьба с российской агрессией, враждебной пропагандой и угрозой реванша», — пояснил он.

Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.


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