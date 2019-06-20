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В Беларуси подорожает мобильная связь

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  • 20.06.2019, 20:19
  • 3,629

Мобильные операторы A1 и МТС повысят стоимость услуг с 1 июля.

У A1 увеличение стоимости большинства тарифных опций не превысит 4,3%. При этом на действующих популярных тарифных планах будет расширен пакет услуг, включенный в абонентскую плату: увеличен объем интернет-трафика, добавлены минуты на звонки в другие сети или добавлены SMS, сообщает сайт компании.

Без изменения остаются абонентская плата на некоторых тарифных планах, пакеты интернет-трафика для использования в роуминге, ежемесячные платежи по рассрочке за оборудование по ранее заключенным договорам.

МТС также повысит тарифы на основные услуги сотовой связи на 4,3% к уровню текущих тарифов. Изменение тарифов на услуги фиксированного интернета для физических лиц, контентные сервисы, услуги связи в роуминге и другие дополнительные услуги может быть иным.


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